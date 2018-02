La jutge processa Uche i Xisco Muñoz pel partit Levante-Zaragoza del 2011

El cas s'ha reobert a instàncies de l'Audiència Provincial i hi estan implicats fins a 37 futbolistes

La jutge del jutjat d'instrucció número 8 de València ha tancat la investigació dels fets succeïts durant el Levante-Zaragoza del 2017 i ha iniciat els tràmits de l'auto de processament, el que motiva que un total de 37 futbolistes han d'anar a judici, segons avança el diari Las Provincias.Dos dels jugadors que van prendre part en aquell partit militen ara a la disciplina del Nàstic. Un d'ells és el davanter Ike Uche i, l'altre, l'actual segon entrenador Xisco Muñoz. El cas, que es va tancar a l'agost del 2017, va ser reobert fa dues setmanes a instàncies de l'Audiència Provincial. La jutgessa no veu justificades les transferències que dies abans del partit van rebre jugadors del Zaragoza i que ells, posteriorment, van extraure del seu compte bancari.Segons les investigacions, els jugadors del Zaragoza van rebre diners del club aragonès i, posteriorment, els van treure dels seus respectius comptes per donar-los a jugadors del Levante, amb l'objectiu que es deixessin perdre quell partit, que va acabar amb derrota del mateix equip valencià, i que va significar la salvació del Zaragoza. El total dels diners entregats, segons la Fiscalia, va ser de 965.000 euros.Els jugadors del Zaragoza investigats són Maurizio Lanzaro, Toni Doblas, Paulo da Silva, Jorge López, Ander Herrera, Braulio Nóbrega, Leo Ponzio, Gabi Fernández, Carlos Diogo, Ivan Obradovic, Ikechukwu Uche, Adam Pinter, Javier Paredes, Leo Franco, Jiri Jarosik, Nicolás Bertolo, Said Boutahar y Ángel Lafita, a banda de l'entrenador Javier Aguirre.Al Levante van ser investigats Miguel Pallardó, Gustavo Munúa, Héctor Rodas, Rafael Jordá, Rubén Suárez, Xavi Torres, Christian Stuani, Wellington Alves, Jefferson Montero, Miguel Robusté, Javi Venta, Manuel Reina, Felipe Caicedo, Vicente Iborra, Xisco Muñoz, Sergio Ballesteros, Juanfran García y David Cerrajería.