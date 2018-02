Els dorsals del Nàstic de Nano

Set incorporacions i vuit baixes motiven que també hi hagi hagut molt de moviment en els números estampats a les samarretes

Actualitzada 05/02/2018 a les 09:24

El mercat d’hivern al Gimnàstic de Tarragona ha estat el més mogut de les darreres temporades. De fet, no es recorden tants moviments en un mes de gener, en el qual han arribat fins a set futbolistes, n’han marxat vuit, i Carlos García ha canviat d’equip i de destinació, després de rescindir amb el Logroñés i iniciar una nova etapa com a cedit al Jumilla de la Segona Divisió B.Aquesta pluja d’arribades i de sortides ha motivat canvis en els dorsals. Dels futbolistes que van començar la temporada als que l’acabaran, hi ha un món, i l’afició se’ls haurà de tornar a aprendre.Els nous números als quals s’hauran d’acostumar arriben gairebé a una tercera part del total. Començant pel número més baix, Dumitru Cardoso, extrem arribat de l’Alcorcón, hereta el 6 de Wilfried Zahibo. El 7, que era propietat de l’ara cedit Juan Delgado, és per al retornat Fali. Un dels dorsals més demanats pels futbolistes i més macos per a les aficions és el 9, el qual ha deixat Stephane Emaná, ara al filial de l’Atlètic de Madrid, i que ara és propietat de Javi Márquez, centrecampista que ha vingut del futbol nord-americà.Els dorsals 15 i 16 també tenen nou amo. Álvaro Vázquez lluirà a l’esquena el primer d’aquests dos, mentre que el 16 de Perone serà ara per a un altre defensa central, el cedit per l’Arsenal Julio Pleguezuelo. Matilla, que no tenia equip abans de fitxar a principis de gener, portarà el dorsal número 17. Per últim, Eddy Silvestre, que ara milita a l’Alcorcón d’on prové Dumitru, portava un dorsal 25 que passa a ser propietat de César Arzo.