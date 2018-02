Que no es congeli la dinàmica

El CF Reus visita el camp del Numancia (18h.) amb l'objectiu de prorrogar la ratxa

Actualitzada 04/02/2018 a les 12:35

El fred i la neu que han caigut en les últimes hores prèvies al matx s'afegeixen a la llista de complicacions del CF Reus en la visita, d'aquesta tarda (18h.) al camp del Numancia. L'equip d'Aritz López Garai, que complirà el tercer i últim partit de sanció, arriba a Soria amb l'objectiu clar d'aconseguir puntuar i mantenint la bona dinàmica mostrada en els darrers parits. L'equip ha consolidat les bones sensacions després de la derrota contra el Lugo, però necessita que aquestes continuïn donant-se de la mà dels resultats.La Segona Divisió és una categoria molt complicada. L'equip roig-i-negre s'ha convertit en el rei de l'empat. És el conjunt de la categoria de plata que més partits ha saldat amb la suma d'un punt. Tot i el bon futbol mostrat en diverses fases del campionat, sumar d'un en un no és suficient. La zona de descens, inèdita en l'any i mig dels reusencs a Segona, és a només tres punts.Puntuar contra el Numancia no serà senzill. L'equip de Jagoba Arrasate encara no ha guanyat aquest 2018, i les ganes d'aconseguir tres punts davant l'afició es van convertint en necessitat si no volen perdre el tren del playoff. Només dos punts separen el Numancia de la promoció d'ascens. El Reus també necessita sumar tres punts per consolidar-se en la zona mitja i posar una mica més de terra pel mig amb el descens. Mirar avall comença a ser una constant a la capital del Baix Camp.Aritz López Garai ha viatjat a Soria amb tots els efectius disponibles. Vaz, Miramón i Querol són les úniques baixes per lesió, mentre que Juan Domínguez serà dubte fins a última hora. El gallec ja es va perdre el darrer partit per un virus intestinal.També serà dubte Olmo, operat d'un dit de la mà la setmana anterior. Guzzo té tots els números per tornar a la banqueta després d'haver disputat els 90 minuts de l'amistós de dimecres passat, i Atienza tornarà un cop superada la sanció. Amb tot, l'alineació podria ser la formada amb Edgar Badia a la porteria; línia de quatre amb Campins, Atienza, Íñiguez i Menéndez; Carbonell, Ledes i Vítor al mig del camp; i el trident format per Yoda, Fran i Máyor.