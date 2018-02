Els operaris han aconseguit deixar el terreny de joc sense rastre de la nevada pel partit d’avui contra el Reus.

Actualitzada 04/02/2018 a les 13:57

El CF Reus visita aquesta tarda l’estadi de Los Pajaritos per jugar contra el Numancia el partit lliguer corresponent a la 25ª jornada de Segona Divisió. Soria ha quedat completament tapada per la neu i els operaris del club han hagut de treballar de valent per poder deixar el camp del Numancia sense rastre de la neu. A hores d’ara el terreny de joc està completament practicable i el partit entre el Numancia i el Reus no sembla que corri cap risc d’anul·lació.