El Reus acusa la falta de gol (1-0)

Els roig-i-negres perden contra el Numancia i veuen com s’apropa el descens

Actualitzada 04/02/2018 a les 20:09

La resposta del Reus

Fitxa técnica

Els del Baix Camp no han pogut treure res positiu de la visita a Los Pajaritos, principalment la falta de gol, un problema que venen notant des del principi de temporada. El Reus ha tingut la possessió de la pilota pràcticament durant tot el partit però no ha aconseguit disposar de gaires ocasions de gol. De fet, el Numancia tampoc és que hagi arribat més que el Reus però han aprofitat millor les oportunitats.La primera meitat ha finalitzat amb el resultat d'empat a zero tot i que el Reus ha estat a punt d'avançar-se en el marcador gràcies a un xut molt potent de Ledes que el porter ha aconseguit desviar a córner. En els segons 45 minuts els locals han sortit més endollats al partit i han posat contra les cordes al Reus, que intentava mantenir la possessió i sortir jugant des de la defensa. Quan encara no s'havia arribat als deu minuts de la segona part, el Numancia ha aconseguit enxampar al Reus amb un contraatac que ha acabat amb gol en pròpia porteria de Carbonell. La jugada ha començat amb una passada a l'esquena de Campins que ha recollit Marc Mateu, l'extrem ha assistit a Manu del Moral dins l'àrea que ha xutat a porta. La pilota ha impactat a les cames de Carbonell que ha desviat l'esfèric i ningú ha pogut fer res per impedir el primer gol del partit.Tot i el gol encaixat, els roig-i-negres han seguit fent un partit decent i han tingut l'ocasió més clara del partit per empatar. David Haro, que ha entrat de revulsiu, ha controlat l'esfèric dins l'àrea petita i ha disparat a porta, però ha volgut ajustar tant la pilota que al final el xut s'ha perdut per línia de fons. Poc després d'aquesta clara ocasió de gol del Reus ha arribat el que podria haver estat la sentència del Numancia. Altre cop un contraatac que ha culminat Manu del Moral ha estat a punt d'acabar amb el segon gol, però aquesta vegada els reusencs han tingut la sort que no havien rebut en el primer gol. El xut de Manu del Moral l'ha aconseguit desviar Iñiguez, la pilota ha tocat al pal i Badia ha aconseguit agafar-la abans que hi hagués una segona ocasió.Amb aquesta derrota el Reus es queda un punt per sobre del Nàstic i la Cultural, que marquen la zona de salvació amb 29 punts. Els del Baix Camp es troben tres punts per sobre del descens a l'espera del partit entre el Córdoba i el filial blaugrana.: Aitor Fernández, Saúl (Ripa 83’), Dani Calvo, Carlos, Medina, Iñigo Pérez, Diamanka, Marc Mateu, Manu del Moral, Pere Milla i Guillermo (Escassi 73’).Edgar Badia, Menéndez, Iñiguez, Atienza, Campins, Gus Ledes (Borja 83’), Vítor Silva, Cámara (Edgar Hernández 68’), Carbonell (Haro 68’), Fran i Máyor.1-0 Carbonell (p.p 53’)Jorge Figueroa Vázquez (col·legi andalús) ha amonestat a Máyor (26’) i Dani Calvo (88’)