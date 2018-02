Condemnats per la falta de reacció

El Reus paga cara la manca d’encert de cara a porteria i cau derrotat al camp d’un Numancia que es beneficia d’un gol en pròpia

Actualitzada 05/02/2018 a les 10:22

Profunditat sense idees

La sort no va amb el Reus

El Numancia havia treballat, en les hores prèvies a l’enfrontament, per retirar la neu que cobria la gespa del Nuevo Los Pajaritos. A Soria tenien ganes de veure guanyar el seu equip, cosa que no havia fet des de l’inici del 2018. El CF Reus, per la seva banda, buscava un bon resultat que el permetés continuar amb la bona dinàmica de futbol que havia mostrat en els darrers partits. Dos equips buscant la victòria, dos equips amb bon tracte de pilota i buscant tenir la posessió. El mig del camp del Reus havia de tornar a ser desequil·librant per tal que els de la capital del Baix Camp poguéssin imposar el seu estil. El Numancia tenia armes per aturar aquest control del centre del camp, ja que va demostrar que pot fer mal tenint la pilota i corrent al contraatac.El matx va començar amb el mateix guió que la majoria d’enfrontaments que disputa el Reus. Tots dos conjunts buscaven fer-se amb la pilota, sense posar gaire ritme al joc. A més, el fred i l’estat del terreny de joc ajudaven a veure dos equips força conservadors en el tram inicial. Tot i així, els locals eren els primers en avisar. Als sis minuts de partit, un córner centrat des de la dreta volava per sobre l’àrea sense que trobés rematador. Un minut després, Ledes responia amb un xut llunyà, marca de la casa, que Aitor enviava a servei de cantonada.Després d’uns minuts sense ritme, el Numancia va començar a apretar, obligant als roig-i-negres a estar atents a les ajudes i a replegar-se per guarir-se dels contracops sorians. Al quart d’hora, Pere Milla posava una pilota molt interessant al punt de penal de Carbonell desviava per evitar el perill local. Mica en mica, el Reus anava perdent-se en la pressió avançada del Numncia, que obligava als visitants a buscar pilotes llargues, privant-los del joc de combinació que més bé fa als reusencs.La primera part va transcórrer sense massa ocasions per part dels dos equips, malgrat que van ser els locals els que van crear més perill en les poques arribades. Al minut 35’, Íñigo Pérez connectava un xut molt desviat i, al 40’, una passada en profunditat per Manu del Moral acabava en una centrada molt potent i perillosa que no trobava rematador. El Numancia va aconseguir inquietar Badia buscant l’esquena de la defensa amb passades molt profundes. Al 43’, Menéndez tocava la pilota el just per desviar-la, evitant la rematada de Pere Milla i enviant la pilota a mans de Badia.Amb el conjunt sorià pressionant la sortida de pilota, el CF Reus es veia obligat a buscar les pilotes llargues per arribar a l’àrea. Máyor, però, vivia al límit del fora de joc i quedava castigat en dues ocasions, mentre que Fran, al 31’, aconseguia rematar una centrada de Campins però cometia falta sobre el seu defensor. El Numancia arribava a l’àrea reusenca amb molta gent, igual que acumulava molts efectius en camp propi quan els roig-i-negres buscaven atacar en estàtic. En la darrera ocasió de la primera meitat, Atienza aconseguia rematar un córner però la pilota marxava molt desviada per sobre el travesser d’Aitor.El Numancia va iniciar la segona meitat amb una marxa més que el Reus, buscant l’esquena de Campins i creant perill per la banda dreta visitant, on el balear i Juan Cámara havien de treballar de valent per aturar els cops. Al minut 54’, una passada en profunditat per aquesta banda va acabar amb una pilota, rasa, als peus de Manu del Moral. Al balcó de l’àrea, l’atacant local va tenir temps de controlar i enviar un xut que Carbonell va desviar. Badia, que havia endevinat la direcció del xut, només va poder contemplar com la pilota acabava entrant després de tocar en un dels seus homes.Tot i anar un gol per sota, els d’Aritz López Garai no van defallir. Mica en mica Vítor Silva va anar entrant en joc i el Reus va tenir una altra cara. La sort, però, no va voler que la millora en la zona de creació acabés en resultats a la porteria contrària. Als 65’ de joc, Cámara i Vítor van trenar una bona combinació al vèrtex dret de l’àrea. La pilota va acabar a peus de Ledes, que va xutar mossegat i va enviar l’esfèrica a les mans d’Aitor, que no va patir en cap moment.El conjunt de la capital del Baix Camp anava guanyant presència al camp contrari. Haro i Edgar van entrar per oxigenar l’equip, en detriment d’un Carbonell gris i un Cámara massa exigit en defensa que va veure com no li sortien les coses en atac. A falta de poc menys de vint minuts pel final, David Haro va tenir la millor ocasió del partit per al CF Reus. Va rebre una pilota a la frontal de l’àrea petita, enmig de la defensa del Numancia. Era gairebé un mà a mà amb el porter. Haro va tenir temps d’alçar el cap, veure on estava Aitor i enviar un xut col·locat. La pilota, però, la va col·locar en l’extrem equivocat del pal i va acabar marxant per la línia de fons.En els últims compassos d’enfrontament, els roig-i-negres van viure molt més temps en camp contrari que els rival. El Numancia, però, va poder sentenciar amb una pilota que va resseguir la línia de gol fins que es va topar amb el pal després d’un rebuig d’Íñiguez. Ni al contraatac ni amb atac posicional, els reusencs van trobar el premi d’un gol. La derrota va ser massa càstic per un equip que, anant per sota en el marcador, va tornar a demostrar que no té prou capacitat de reacció per no patir.