Un Nou Estadi que vol tornar a somriure

El Nàstic rep al Cádiz (16h) en el primer partit de l'Era Nano

Actualitzada 03/02/2018 a les 11:02

Avui és el dia de Nano i, sobretot, el dia del Nàstic. A les quatre de la tarda visita el Nou Estadi un Cádiz que ve a per totes, a mantenir la segona plaça a la taula, que li donaria dret a ascendir directament a la màxima categoria del futbol espanyol.Nano torna a la banqueta grana, i ho fa acompanyat d’una plantilla que s’ha remodelat gairebé per complet i que vol oferir grans alegries a un equip que ni vol ni s’ha de conformar amb lluitar per la permanència a Segona A.Futbolistes com Fali, Pleguezuelo o César Arzo podrien disputar aquesta tarda els seus primers minuts com a jugadors del Nàstic en un dia en el qual les incògnites són molt grans respecte a l’onze que podria presentar l’entrenador grana.Dimitrievski serà el titular a la porteria, mentre que els laterals podrien ser per a Kakabadze i a Abraham Minero. Xavi Molina serà un dels dos centrals, i a l’altre hi ha dubtes. Podria seguir Suzuki, però o bé Pleguezuelo o Arzo també podrien tenir l’alternativa.En el doble pivot, Fali podria compartir aquesta posició amb Javi Márquez, que debutaria com a titular. A les bandes, Omar Perdomo i Maikel Mesa tenen molts números per ser els titulars. A dalt, no hi ha discussió: Barreiro i Álvaro Vázquez.El Nàstic suma un punt més que la zona de descens i la victòria, tot i que sigui complicada i encara que Nano no ho vulgui així, és obligada per als tarragonins.