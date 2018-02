Punt d'inflexió pel Nàstic (0-0)

Canvi radical d’un Nàstic que, de la mà de Nano Rivas, passa per damunt d’un Cádiz al qual no pot guanyar; debuten Pleguezuelo i Fali

Actualitzada 03/02/2018 a les 18:16

Fitxa tècnica

Aquest Nàstic ens l’han canviat. Els tarragonins han empatat al Nou Estadi sense gols contra el Cádiz en un partit d’aquells que serveixen per canviar una tendència. Domini absolut dels tarragonins, més d’una desena de trets a porteria i, l’únic que ha faltat és més encert de cara a meta.Onze amb força sorpreses el que ha presentat Nano Rivas en el dia del seu retorn a la banqueta del Nàstic. Pleguezuelo debutava com a titular a l’eix de la defensa al costat de Xavi Molina, i també ho feia Fali a la medul·lar, amb un Javi Márquez que, per primera vegada, sortia d’inici.Nano Rivas va decidir posar una mica d’ordre al desordre que s’havia creat en les últimes setmanes amb Rodri, i també ha donat l’alternativa a un Tete Morente que ho estava fent molt bé, però que va desaparèixer de la darrera alineació.El Nàstic no només ha agradat avui al Nou Estadi, sinó que també s’ha agradat a si mateix. Com ha canviat aquest equip! Joc combinatiu, ordre, coherència i, sobretot, arribades a porteria. Fins a quatre en els primers 45 minuts de joc, tot i que cap d’elles ha pogut acabar en gol.En el 4-3-3 que ha dibuixat Nano, s’ha pogut veure al millor Javi Márquez, per davant d’un Fali que ho ha tallat absolutament tot, i al costat de Maikel Mesa, per fi en la seva posició natural, en el centre del camp davant d’un pivot i darrere de tres davanters que s’han mogut constantment i han intercanviat posicions.El mateix Mesa ha estat el primer a provar sort, als deu minuts, però el seu tret ha marxat desviat a córner. Xavi Molina, en el 13’, ha rematat lleugerament desviat un córner i, en el 28’, un immens Barreiro, ha engaltat un servei de cantonada amb cama esquerra que gairebé entra. Potser el xut més perillós ha estat el d’Álvaro Vázquez als 34 minuts de joc, un tret amb cama esquerra que buscava el mateix escaire de la meta defensada per Cifuentes.Totes aquestes ocasions de gol han arribat producte del bon joc d’un equip que, per fi, ha ressuscitat i que intentarà tenir una identitat de joc com la que avui s’ha pogut veure al Nou Estadi.La segona meitat també va ser un monòleg absolut dels tarragonins. Gairebé totes les ocasions de gol van arribar per part dels catalans. Primer, Mesa, als 50 minuts, dribla a dos contraris i dispara. Córner. Un minut després dispara Álvaro, alt. En el 61’, doble remat de Javi Márquez i de Tete. En el primer, repel·leix el porter i, en el segon, un defensor.Nano, pels motius que fos, va treure del camp a Barreiro i va entrar Dumitru, un dels futbolistes més actius del segon acte. El canvi va ser més positiu del que semblava a l’inici, ja que el nou fitxatge grana va ser un remolí a dalt. Álvaro, en el 67’ rematava alt de corner, però la més clara va fer acte de presència en el 89’, quan Dongou va rematar de forma deficient des de l’àrea petita una gran assistència de Dumitru.L’única ocasió clara dels visitants, en el 58’, amb una centrada de Salvi que es troba Carrillo a l’interior de la petita, però que no se l’acaba de creure i que no pot rematar.Dimitrievski, Kakabadze, Xavi Molina, Pleguezuelo, Abraham Minero, Fali, Javi Márquez (Javier Matilla, 81’), Maikel Mesa, Tete Morente, Manu Barreiro (Dumitru Cardoso, 62’) i Álvaro Vázquez (Jean Marie Dongou, 74’).Cifuentes, Carpio, Servando, Kecojevic, Bijker, Álex, Abdullah (Fausto Tienza, 87’), Salvi, Eugeni Valderrama (Dani Romera, 53’), Álvaro García i Carrillo (Jona, 65’).Sense golsJorge Valdés Aller (castellano-lleonès). Va mostrar la targeta groga als locals Kakabadze, Javi Márquez, Abraham Minero i Fali; i als visitants Abddullah i Eugeni Valderrama.El Nou Estadi va acollir 6.088 espectadors.