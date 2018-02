Nano vol tornar al Nou Estadi amb una victòria per al seu Nàstic

L'equip grana jugarà contra el Cadis CF, un conjunt que ocupa la segona posició de la taula

Actualitzada 02/02/2018 a les 15:22

Nano Rivas tornarà aquest dissabte al Nou Estadi com a entrenador del Nàstic després dels tres duels que va dirigir la temporada passada i que van servir als tarragonins per aconseguir la permanència gràcies a la suma de nou punts en les tres últimes jornades.El de Ciudad Real ha agafat les regnes després de la destitució d'Antonio Rodríguez 'Rodri' i tornarà al Nou Estadi demà per rebre el Cadis CF, segon en la classificació.Amb una plantilla molt diferent de la que va començar el mercat d'hivern, Nano buscarà tres punts que serveixin a l'equip per reconciliar-se amb la seva afició, acostumada a massa decepcions al llarg d'aquesta temporada. Són cinc les baixes que tindrà el tècnic del Nàstic per fer front al duel contra el Cadis.Per sanció, el mitjapunta Juan Muñiz haurà de veure el partit des de la grada, mentre que segueixen lesionats el central Djetei, el migcampista Sergio Tejera, l'extrem Jean Luc i el punta Uche.Tenint en compte el que va mostrar la campanya passada, Nano podria apostar per un 4-4-2 amb Barreiro i Álvaro amunt, i amb extrems oberts, com seria el cas de Tete Morente i Omar.De la seva banda, el Cadis sol pensa a treure un triomf de terres catalanes per continuar en la segona posició de la taula classificatòria, d'ascens directe a Primera Divisió; ja que una victòria evitaria que el conjunt gadità fos avançat per l'Oviedo, que es troba amb dos punts menys que els grocs.L'entrenador del Cadis, Álvaro Cervera, ha volgut aïllar la plantilla dels esdeveniments viscuts aquesta setmana al voltant del club, amb la detenció del conseller delegat, Enrique Pina, per presumpte blanqueig de capitals.Per a aquest partit, Cervera pateix les baixes del lateral esquerre Brian Oliván, a causa d'una lesió soferta la setmana passada en el partit contra el Lugo (1-1); i del migcampista Jon Ander Garrido, que haurà de complir un partit de sanció després de la seva expulsió en aquest mateix partit.El Cadis ha visitat el camp de l'equip tarragoní deu vegades en partit oficial, amb un balanç de resultats de tres triomfs del Nàstic, quatre empats i tres victòries gaditanes.Possibles alineacions:Nàstic: Dimitrievski; Kakabadze, Xavi Molina, Suzuki, Abraham; Omar, Javi Márquez, Maikel Mesa, Tete Morente; Manu Barreiro i Álvaro.Cadis: Cifuentes; Carpio, Servando, Kecojevic, Bijker; Fausto, Abdullah, Álex Fernández; Salvi, Álvaro; i Romera o Carrillo.