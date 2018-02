La falta d'activitat al mercat s'explica en la voluntat de «crear cultura de club»

El director esportiu, Sergi Parés, valora una finestra d’hivern en la qual s’ha apostat perquè «la gent de la casa pugui créixer»

Actualitzada 01/02/2018 a les 21:15

Feina als despatxos

El CF Reus va tancar el mercat d’hivern sense fer moviments, més enllà de la marxa de Roberto Santamaría, ja que va apostar per «crear cultura de club», segons va explicar Sergi Parés, director esportiu del club roig-i-negre. «L’aspecte principal és que la gent de la casa pugui créixer», va relatar Parés, explicant que, per aquest motiu, s’havia optat per pujar el porter del filial, Antonio Sillero, i fitxar un porter més jove per tal que jugui al CF Reus B Cambrils. Xavier Llastarri, president del club, també va incidir en aquesta voluntat de crear una idea de club, assegurant que «volem que tota la plantilla tingui la confiança del club i es sentin orgullosos de pertànyer al CF Reus».Tot i no fer incorporacions, Sergi Parés va admetre que, fins al darrer moment de mercat, van buscar alguna incorporació, bàsicament d’un davanter de molt de nivell. Malgrat tot, tampoc es volia desestabilitzar una plantilla molt lligada des del principi de curs. A més, Xavier Llastarri també va reconèixer que el club va apostar per «fer les coses amb calma per tal de no veure’ns abocats a fer moltes incorporacions a darrera hora com altres equips». El president roig-i-negre es va mostrar molt convençut de les decisions preses: «Teníem, i tenim, els diners i les fitxes lliures per, si es presentava l’oportunitat, poder fitxar», va assegurar, explicant que, així i tot, es va decidir no acudir al mercat.Joan Oliver, conseller delegat del CF Reus, va assegurar que l’objectiu és «intentem construir el millor equip possible sabent que no tindrem els millors cromos», insistint un cop més en la voluntat de crear un sentiment de pertinença a la plantilla actual. Sergi Parés, a més, va afegir que s’havien fet incorporacions arriscades, aquest estiu, però que serveixen per créixer, com és el cas d’Alex Carbonell. Oliver, a més, va voler defensar els jugadors: «Quan mires totes les ofertes que hem rebut veiem que tenim molt bons jugadors», va sentenciar.Que el CF Reus no hagi fet cap incorporació en el mercat d’hivern no vol dir que la direcció esportiva no hagi treballat, segons va explicar Oliver, que va afegir que «hem pogut donar sortides a jugadors que han rebut ofertes però hem apostat per mantenir el grup». Algunes de les tasques realitzades, per exemple, ha estat la d’iniciar les renovacions d’alguns futbolistes. Precisament, Parés, Llastarri i Oliver van coincidir i insistir en la idea de fer club per tal que els jugadors es quedin. El director esportiu va reconèixer que «hem de ser ambiciosos» però sempre buscant «un clima de treball per poder créixer i trobar estabilitat» dins la plantilla i al club. Amb el potencial que Parés veu als futbolistes roig-i-negres, es va aventurar en assegurar que «farem una segona volta millor que la primera».Oliver es va defensar davant les acusacions que, sense haver reforçat la plantilla, l’equip tingui dificultats per aconseguir els resultats: «No entra dins els nostres càlculs poder patir», va etzibar. A més, el conseller delegat roig-i-negre va insistir en la recerca d’estabilitat, assegurant que «no volem incorporar algú perquè només estigui sis mesos amb nosaltres».