Joan Oliver assegura que «Nano Rivas deu ser amic nostre»

Aquesta va ser la seva valoració de les victòries del CF Reus al Nou Estadi

Actualitzada 01/02/2018 a les 19:27

Joan Oliver, conseller delegat del CF Reus, es va recordar del Nàstic en la roda de premsa de valoració del mercat d'hivern del conjunt roig-i-negre. En ser preguntat per la valoració que en feia de les victòries reusenques al Nou Estadi de Tarragona que, curiosament, havien comportat l'arribada de Nano a la banqueta de Tarragona, Oliver va assegurar, de manera distesa i fent broma, que «Nano Rivas deu ser amic nostre perquè sempre li obrim les portes del Nàstic». Després, però, va matisar que es tractava d'un comentari humorístic i que les victòries en els derbis feien una mica més d'il·lusió que les victòries en qualsevol partit.Malgrat aquestes paraules, Oliver també es va referir al Nàstic indirectament, sense posar cap nom a cap equip, en comparar l'actuació del CF Reus en el mercat, sense fer fitxatges per apostar per fer estructures d'equip, amb altres conjunts que havien fet «cinc, sis i fins a set fitxatges». També va recordar les paraules de Juan Merino, quan era entrenador del Nàstic, en què assegurava que no podia entendre que el club reusenc estigués tan tranquil: «Ho estem, no hi podem fer més».Les paraules del conseller delegat del CF Reus van arribar a Tarragona. Josep Maria Andreu, president del Nàstic, va assegurar que «totes les comparacions que ens poden fer, a mi no em serveixen per res». A més, Andreu també va defensar que «cadascú s'ha de centrar en la seva feina», i va mostrar-se «molt orgullós de ser del Nàstic, perquè el Nàstic és un sentiment i nosaltres treballem perquè la nostra gent se senti orgullosa del seu equip». Andreu, a més, va sentenciar defensant que el club grana «tenim 3.000 accionistes i treballarem perquè l'any que ve en tinguem 7.000 o 8.000».