Fali, Dumitru i Pleguezuelo ja llueixen els colors del Nàstic

Els tres futbolistes han estat presentats aquest dijous

Actualitzada 01/02/2018 a les 19:17

El Nàstic ha presentat, oficialment, les tres darreres incorporacions del mercat d'hivern. Dumitru, que ja ha jugat amb el club grana, i Fali i Pleguezuelo, acompanyats del president, Josep Maria Andreu, i el director esportiu, Emilio Viqueira, s'han fet la fotografia oficial a la gespa del Nou Estadi.Tots tres futbolistes han coincidit en reconèixer que no van dubtar en acceptar l'oferta del Nàstic tan bon punt la van rebre. Fali, que tornava a Tarragona després de tancar la cessió al Barça B abans d'hora, s'ha mostrat especialment agraït pel fet que el Nàstic tornés a confiar en ell: «Tinc ganes de sentir-me important i de venir a competir amb homes, com dic jo», ha assegurat entre rialles. Fali també ha reconegut que al Barça B no li havien facilitat la sortida, ja que també confiaven en ell, i que l'etapa al filial blaugrana li ha servit per «aprendre a calmar-me més als partits».El president grana s'ha mostrat molt satisfet amb les tres incorporacions, destacant la tornada de Fali, ja que el considera un home molt estimat a Tarragona. A més, Andreu ha reconegut que Dumitru «és un gran fitxatge, és una de les nostres apostes». El futbolista, que, de la mateixa manera que Fali, tindrà contracte fins el 2020, ha afirmat que no es va pensar «ni un segon» fitxar pel Nàstic, ja que, amb 26 anys, «tinc marge per millorar i créixer com a futbolista» i Tarragona presenta les condicions idònies. A més, Dumitru ha defensat que li serà molt fàcil integrar-se a la plantilla, on hi ha trobat «molta qualitat».Julio Pleguezuelo ha estat l'única de les tres últimes incorporacions que ha arribat cedit fins a final de temporada, tot i que Josep Maria Andreu ha desitjat «poder-lo tenir amb nosaltres l'any que ve». Pleguezuelo va haver de tornar a l'Arsenal, el seu equip, després de jugar cedit al Mallorca i, en veure que es quedava sense possibilitats d'arribar al primer equip anglès va valorar una altra cessió. En rebre l'oferta del Nàstic, no s'ho va pensar: «Li vaig comentar al meu representant per veure si em donava el vistiplau, a mi em semblava ideal poder venir aquí». El jove central ha assegurat que s'ha trobat amb una ambient «molt familiar» i amb un club «bonic per gaudir del futbol».