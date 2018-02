El CF Reus estudia la possibilitat de deixar la ciutat

Necessita que es desencalli la concessió de l'Estadi

Actualitzada 01/02/2018 a les 14:08

El CF Reus s'està quedant sense marge de maniobra per tal d'aconseguir desencallar la concessió de l'Estadi per part de l'Ajuntament, ja que aquest és de titularitat municipal. Aquest dijous, Joan Oliver, conseller delegat del club roig-i-negre, ha explicat que LaLiga els pressiona per tal de realitzar les reformes requerides per als estadis de la Segona Divisió, que han d'estar llestes el primer dia de juliol. Per a dur-les a terme, el CF Reus necessita que l'Ajuntament els cedeixi la titularitat de l'Estadi, un procés que s'està allargant degut a la situació política municipal. Amb tot, Oliver s'ha mostrat «comprensiu» amb l'estat del consistori, tot i reconèixer que «la lliga ens està collant i s'acaba el marge de maniobra».Davant d'aquesta situació, els directius del club estan estudiant diverses possibilitats. Oliver ha admès que haver de deixar la ciutat és una d'elles, tot i que no és el que desitgen. Segons el conseller delegat, en cas d'abandonar l'Estadi, el primer que s'intentaria seria continuar al municipi. Malgrat tot, continuaran treballant per tal de desencallar la situació abans que sigui necessari traslladar el club que, segons Oliver, continuarà tenint el nom de CF Reus.