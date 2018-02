El CF Reus crea la figura del tercer entrenador

El càrrec l'ocuparà Lluís Albesa, que fins ara dirigia el filial, el Reus-Cambrils

Actualitzada 01/02/2018 a les 18:53

El Reus Deportiu ha creat la figura del tercer entrenador, que a partir d'ara ocuparà Lluís Albesa, fins ara tècnic del filial, el Reus-Cambrils.Aritz López Garai continua sent el primer entrenador, que seguirà acompanyant com segon, Xavi Bartolo, però entrarà en joc un tercer tècnic, Lluís Albesa.El club reusenc, mitjançant un comunicat, ha recordat que Albesa acumula «dos ascensos amb el filial», des de Segona Catalana fins a Tercera Divisió en tan sols dos anys.Aquest canvi motiva que també hi hagi un relleu en el filial. El fins ara segon entrenador Albert Company passarà a realitzar les funcions de primer tècnic.