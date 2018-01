El futbolista estava cedit al Barça B

Actualitzada 31/01/2018 a les 14:18

El Nàstic recuperarà el central Rafael Giménez Jarque, conegut futbolísticament com a Fali. Aquest curs estava jugant, en qualitat de cedit, al FC Barcelona B, on ja hi va jugar la temporada passada. Segons ha pogut saber el Diari Més, aquesta serà la darrera incorporació que farà el conjunt grana aquest mercat d’hivern, a falta de fer-se oficial. També queda per concretar la sortida de Juan Delgado que, a la vegada, hauria de ser l’última baixa que es produeixi al Nàstic.