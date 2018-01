El Nàstic oficialitza l'arribada de Pleguezuelo

El jugador arriba cedit per l'Arsenal

Actualitzada 31/01/2018 a les 12:17

Julio José Pleguezuelo Selva s’incorpora a la disciplina del Nàstic, en qualitat de cedit per l’Arsenal, fins a final de temporada. El nou defensa del primer equip s'ha incorporat aquest mateix dimecres als entrenaments un cop s'ha rebut tota la documentació oficial del club anglès.Pleguezuelo va jugar a les categories inferiors del RCD Espanyol, l’Atlético de Madrid i el FC Barcelona fins que va fer el salt a Anglaterra per incorporar-se la temporada 2013-2014 al futbol formatiu de l’Arsenal. Ha estat jugant als equips sub-18 i sub-21. La temporada va passada va estar cedit al Mallorca, on va jugar 15 partits de LaLiga 1|2|3 i dos partits de Copa.La sisena incorporació del present mercat de fitxatges destaca per les seves habilitats en la sortida de pilota des de la rereguarda, a més a més de mostrar-se ràpid i contundent en el tall defensiu. El jove jugador mallorquí també pot ocupar la posició de lateral dret. En les properes hores s'informarà de la presentació oficial de Pleguezuelo com a nou jugador grana.