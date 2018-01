Detingut per blanqueig el conseller delegat del Cadis, Enrique Pina

El Nàstic s’enfronta al Cadis aquest dissabte al Nou Estadi

Actualitzada 31/01/2018 a les 11:51

La Policia Nacional ha detingut a Múrcia l’exjugador, empresari, agent de futbolistes i actual conseller delegat del Cádiz Enrique Pina, conegut com a Quique Pina, en una operació contra el blanqueig de capitals. Segons fonts de la investigació, l’operació està sent duta a terme per agents de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia.Pina hauria estat detingut per presumptament liderar una xarxa que hauria defraudat grans quantitats de diners a Hisenda i que es nodria fonamentalment del patrimoni dels clubs que tenia sota el seu poder, segons apunta ‘El Confidencial’. Les investigacions estarien centrades en l’etapa del tècnic al Granada CF, de 2009 i 2016, i en la seva etapa al Cadis des del 2013. Tot i que també s’investiguen assumptes relacionats amb el Lorca Deportiva i el conjunt d’Uruguai Institución Atlética Sud América.La detenció ha tingut lloc a les vuit del matí al seu domicili de la localitat murciana de Molina de Segura i, de moment, és l’únic arrestat. Les fonts consultades han precisat que els agents de l’UDEF estan realitzant registres a Múrcia i a Barcelona.Pina, que roman en dependències policials, va ser propietari del Club de Futbol Ciutat de Múrcia, amb el que va ascendir fins la Segona Divisió, va ser president del Granada CF i director esportiu del Cadis, del qual a l’actualitat és conseller delegat.Cal recordar que el Nàstic s’enfronta aquesta dissabte, 3 de febrer, a les 4 de la tarda al Cadis al Nou Estadi.