Campins retorna el protagonisme a una banda dreta que guanya profunditat

L’associació del lateral mallorquí amb Yoda ofereix al CF Reus més arribada i presència en camp contrari

Actualitzada 30/01/2018 a les 21:27

Joan Campins ha aconseguit un objectiu que es presentava molt complicat: substituir a Jorge Miramón sense que ningú trobés a faltar, de manera notòria, la seva absència. L’aragonès s’havia convertit en un dels futbolistes més utilitzats per Aritz López Garai fins que es va lesionar en la prèvia del viatge a Tenerife. L’equip perdia una peça important, un jugador versàtil amb presència i profunditat en camp contrari i sacrifici en la zona defensiva.Davant la seva baixa, Campins havia de demostrar tot el seu potencial. El lateral mallorquí havia començat el curs amb alguna aparició esporàdica. La falta de continuïtat no li va permetre ser regular i mostrar un bon nivell en els pocs minuts amb els quals va comptar. A tot això cal afegir-hi unes molèsties que van deixar el lateral roig-i-negre fora de l’equip. Va tornar a les convocatòries i va haver d’actuar de lateral esquerre per accident davant la lesió d’Alex Menéndez. Front el Barça B, darrer partit abans de la lesió de Miramón, mallorquí i aragonès van coincidir uns minuts al camp, tots dos en la banda dreta i amb un grau de desconcert degut a la sobrepoblació d’aquella banda.Campins es va saber refer després dels malsons a Tenerife i Còrdova. Va deixar enrere uns partits dubitatius per imposar el seu caràcter i la confiança necessària per convertir-se en el propietari de la banda dreta. Amb el pas de les jornades, Campins es va confirmar com un dels motors de l’equip des de la banda dreta. Quan engega la moto, és capaç de conduir la pilota fins a la zona propera a l’àrea rival per centrar, s’ofereix constantment per donar amplitud i profunditat a l’atac. L’associació amb Yoda ha estat clau per decantar els esforços ofensius de l’equip cap a la banda dreta. L’únic aspecte a millorar de la seva faceta ofensiva són les centrades. Difícilment troben un rematador clar. De fet, aquesta és una de les assignatures pendents de tot l’equip.En defensa, Campins també ha treballat per potenciar la solidesa roig-i-negra. La seva condició atlètica li permet creuar gran part del terreny de joc a molta velocitat per arribar a cobertures o a interferir passades rivals. A més, es mostra molt segur en la pressió i en l’u contra u, un aspecte que ha polit amb l’acumulació de minuts.El contracte de Campins és un dels prop de deu que acaben aquest estiu. La direcció esportiva treballa per renovar-lo, un premi que es fa més que merescut veient les darreres actuacions del lateral.