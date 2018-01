Tres ors, dues plates i un bronze pel Club de Tir amb Arc Constantí al Campionat de Catalunya

El campionat es va celebrar el passat cap de setmana a Figueres

Actualitzada 30/01/2018 a les 12:22

El Pavelló de Figueres ha acollit aquest cap de setmana el 51 Campionat de Catalunya de tir amb arc en sala, en el qual hi han participat 170 arquers de totes les categories representant 35 clubs d’arreu del territori. En aquesta ocasió, sis arquers del Club de Tir amb Arc Constantí han guanyat tres medalles d'or, dues de plata i un bronze.Èlia Canales, actual campiona d'Espanya de sala i d'aire lliure, representant d'Espanya en el mundial i en els pròxims Jocs Olímpics de la Joventut a l'octubre a l'Argentina, va obtenir la medalla d'or en arc recorbat cadet femení.Per altra banda, l’actual subcampiona de la Lliga Catalana i 4ª classificada al campionat del món júnior 2018, Maria Pitarch, va aconseguir la medalla de plata de la categoria d'arc recorbat júnior.Miky Romero ha estat el tercer or per Constantí en la categoria d'arc recorbat júnior home, demostrant la seva progressió durant la temporada.Miquel Marsal, en la categoria infantil, es va fer amb el bronze després d'unes disputades eliminatòries contra els seus companys. La seva germana Àngels Marsal, amb tan sols nou anys, es va fer amb la segona posició i medalla de plata en la categoria d'arc recorbat benjamí.