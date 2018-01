Rivals d'entitat en un calendari propici per consolidar la millora de la dinàmica

Durant el mes de febrer, el CF Reus s’enfrontarà a equips contra els quals va puntuar en la disputa de la primera volta

Actualitzada 30/01/2018 a les 11:10

Dues victòries i quatre empats

El fantasma de Còrdova

Recuperar homes importants

Després d’un final d’any i d’un inici de 2018 amb certs dubtes, el CF Reus tancarà el mes de gener havent mostrat una versió millorada i amb unes sensacions futbolístiques que van recordant a l’equip que va protagonitzar la revelació el curs passat. La millora es va intuir a l’Estadi davant el Lugo, tot i la derrota, i es va confirmar al Nou Estadi en el derbi. Aquell partit va marcar un punt d’inflexió que va tenir continuïtat dissabte, un altre cop a l’Estadi, davant l’Oviedo. Només va faltar la ja coneguda falta d’encert de cara a la porteria rival per posar el llaç a la confirmació.El CF Reus necessita prorrogar aquestes sensacions. Els futbolistes del mig del camp es troben en un moment de forma molt bo, que torna a recordar aquella parcel·la de creació de joc que va permetre la millor ratxa de resultats de la primera volta que, curiosament, va arribar després de la derrota al camp de l’Oviedo (3-0). Numancia, Lorca, Osasuna, Sevilla Atlético i Cultural Leonesa són els propers enfrontaments per als roig-i-negres. Tres partits a fora i dos a casa marcaran un mes de febrer que ha de ser crucial per aconseguir situar-se en una zona tranquil·la en la que es pugui estar més pendent de somniar en posicions nobles que de patir per veure com el descens es va apropant. És cert que els desplaçaments són molt complicats, destacant la visita al camp del Numancia aquest diumenge o el viatge a Pamplona en la vint-i-setena jornada, però també cal destacar que el conjunt de la capital del Baix Camp no va perdre cap partit contra els equips als quals s’enfrontarà aquest mes de febrer.Després de caure derrotat al Carlos Tartiere d’Oviedo, l’equip entrenat per Aritz López Garai va aconseguir encadenar sis partits sense conèixer la derrota. Un total de dues victòries i quatre empats va permetre als reusencs sumar deu punts de divuit possibles per assentar-se en la zona mitja de la classificació. Els equips contra els quals es va aconseguir aquesta dinàmica són els propers rivals del CF Reus. Es presenta, doncs, una bona oportunitat per consolidar aquest canvi de dinàmica i convertir la millora de les sensacions en una millora de resultats.En la primera volta, els homes de Garai van aconseguir empats meritoris, com el sumat a l’Estadi davant l’Osasuna, i victòries importants. Contra el Numancia, rival dels roig-i-negre aquest proper cap de setmana, va arribar la primera victòria del curs gràcies a un solitari gol de Máyor.Els partits que es poden presumir més complicats són les visites a los Pajaritos i al Sadar, ja que Numancia i Osasuna es troben en la zona alta de la classificació lluitant per fer-se amb les posicions de playoff. Així i tot, el bon paper de l’equip contra l’Oviedo augmenta l’optimisme i la possibilitat de puntuar malgrat ser coneixedors de la dificultat de l’empresa.El mes de febrer també tindrà partits que, a priori, han de ser més senzills per als del Baix Camp. Es tracta de les visites de Lorca i Sevilla Atlético a l’Estadi Municipal. Murcians i andalusos ocupen les dues darreres places de la classificació, a més de deu punts de la salvació. Amb els números i la taula a la mà, el CF Reus pot semblar favorit en un principi, i més amb l’afegit de jugar com a local aquests enfrontaments. Així i tot, cal recordar que es va viatjar a Còrdova amb les mateixes sensacions, i el resultat va ser del tot decebedor per a l’entitat i l’aficionat. Un 5-0 en contra que suposa el pitjor resultat aconseguit pel CF Reus en la seva curta història a la Segona Divisió.Més enllà del calendari d’enfrontaments, el mes de febrer també ha de servir per confirmar la millora de sensacions de futbolistes concrets. Juan Domínguez, que dissabte va ser baixa per culpa d’un virus, necessita donar continuïtat a la brillant actuació al Nou Estadi. Fran Carbia ha demostrat que ha tornat de la lesió en un punt de forma òptim, gaudint dels millors minuts de futbol del present curs. Karim Yoda, amb dues titularitats consecutives, ha deixat enrere la posada a punt per viure, completament, en el seu millor estat de forma des de l’arribada a Reus, donant mostres del seu potencial físic i del ventall d’opcions que afegeix al CF Reus dominador del mig del camp.A més, en les properes jornades s’han de confirmar les recuperacions dels dos únics futbolistes lesionats, més enllà de Vaz. Garai ja podrà comptar amb Miramón i Querol per confeccionar convocatòries competitives i exigir el millor als homes que sabran que tenen substitut.