Nano Rivas ja dirigeix un Nàstic que ha de «gaudir al camp»

Avui ha completat el primer entrenament com a nou tècnic i, després, ha estat presentat

Actualitzada 30/01/2018 a les 17:31

La segona etapa de Nano Rivas com a primer entrenador del Nàstic ja ha començat aquest dimarts. El tècnic de Ciudad Real ha dirigit, al matí, el seu primer entrenament i, després, ha estat presentat. Nano torna al Nou Estadi, amb contracte fins al juny del 2019, després d'haver-ne marxat el curs passat per motius personals. En la seva presentació, el nou preparador grana ha assegurat que la situació que el va fer plegar el curs passat «ha millorat», i s'ha mostrat molt «agraït i il·lusionat per tornar al Nàstic».Després de dirigir el primer entrenament, Nano ha explicat que tots els futbolistes se'ls veia «amb ganes», i que ara toca mantenir-les. Sobre el canvi que ha de fer el Nàstic per capgirar la mala dinàmica de resultats, Nano ha defensat que cal que «l'equip torni a gaudir al camp», a més de mostrar-se molt content amb la plantilla de la qual disposarà. De fet, el tècnic ha assegurat que no ha fet cap petició a la direcció esportiva respecte a jugadors. Sí que ha demanat, però, que el preparador físic sigui de la seva confiança, ja que ho considera «un aspecte molt important per saber on pots apretar i on pots afluixar a la plantilla». En aquest sentit, la presentació de Nano ha servit per conèixer que el paper de preparador físic serà per Alberto Berrocal.Nano ha estat presentat, avui, després que el Consell d'Administració decidís posar fi a la relació contractual de Rodri, que aquest matí s'ha acomiadat de la plantilla grana. Josep Maria Andreu, president del Nàstic, ha assegurat en la presentació de Nano que rescindir a Rodri va ser una «dolorosa decisió». Andreu també ha volgut defensar les actuacions i les decisions preses pels directius en les dues darreres temporades, on hi ha hagut fins a cinc entrenadors diferents: «Vam arribar el 2012 amb dos objectius, tornar el Nàstic al futbol professional i salvar-lo econòmicament, i hem aconseguit les dues coses», ha sentenciat.