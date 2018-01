Nano agafa les regnes del Nàstic

El club destitueix Rodri i Santi Coch segueix al cos tècnic, tot i que el segon entrenador tornarà a ser Xisco Muñoz

Actualitzada 30/01/2018 a les 08:54

Remodelació al cos tècnic

El sisè tècnic que passa en una temporada i mitja a Tarragona

Adéu, primer entrenament i presentació

Nano Rivas torna al Gimnàstic de Tarragona. Un dels principals responsables de la permanència a Segona Divisió A la temporada passada ve a Tarragona, però aquesta vegada per a quedar-s’hi.«Motius personals» van motivar que Nano, de 37 anys, no renovés amb el Nàstic en finalitzar la temporada passada. Llavors, el club es va decidir per Lluís Carreras, el qual només va durar quatre partits a la banqueta grana i va ser substituït per Rodri. Precisament, Rodri va ser el segon home del dia d’ahir. Si la gran novetat era l’arribada de Nano, ho era, precisament, perquè venia a substituir a Rodri. Els mals resultats, sobretot els de casa, i el mal joc de l’equip en les darreres jornades van precipitar una destitució que estava mig decidida després del desastrós partit que va realitzar el Nàstic el passat diumenge contra el CF Reus, en el qual va perdre contra l’equip veí (1-2).A les set de la tarda es va reunir el Consell d’Administració i, aproximadament una hora més tard, ja hi havia fumata blanca. De fet, no hi va haver veus que estiguessin en contra de la destitució d’un Rodri al qual el president del Consell, Josep Maria Andreu, va voler «agrair tota la tasca realitzada i el seu compromís total amb l’entitat». Tot i això, el màxim responsable del club va dir que «no hem tingut la sort que buscàvem amb els resultats esportius al nostre estadi i, per tant, des de la direcció esportiva s’ha pres la decisió de rescindir el seu contracte».«Els resultats no són els que esperàvem» i, per tant, el club grana ha decidit fer efectiu el relleu i contractar a Nano fins el 30 de juny del 2019 que és, precisament, la data en la qual expirava el contracte de Rodri. Nano, abans d’entrenar al Nàstic, va ser segon entrenador del club grana amb Vicente Moreno, circumstància que li va servir per venir a Tarragona després com a primer entrenador. El fet que conegui la casa i alguns dels jugadors de la plantilla també ha estat determinant a l’hora d’escollir a un Nano que tindrà gent de la seva confiança en el cos tècnic.Santi Coch deixarà de ser el segon entrenador i, tal com va detallar Andreu, «continuarà en el cos tècnic» realitzant altres tasques que encara no s’han concretat. La mà dreta de Nano serà Xisco Muñoz, recuperant el lloc que va deixar la campanya passada. Així, Xisco abandonarà la direcció esportiva i tornarà a la banqueta. Amb Rodri també marxaran el seu ajudant Eduardo Vílchez i Martí Matabosch, que estava realitzant les tasques de preparador físic. El nou preparador físic serà una persona de la confiança de Nano, encara que no n’ha transcendit el nom.Estabilitat no és l’expressió que més s’adequaria a la banqueta del Nàstic en els darrers temps. En una temporada i mitja, han passat un total de sis entrenadors (comptant dues vegades a Nano) per la banqueta grana, una circumstància que preocupa, i molt, i que des del Consell d’Administració volen canviar amb l’arribada de Nano. La temporada passada, Vicente Moreno va començar al banc, però la seva marxa va implicar l’arribada d’un Juan Merino que tampoc va acabar la temporada i que va motivar el fitxatge del mateix Nano. Enguany, de Carreras s’ha passat a Rodri i, d’aquest, s’ha tornat a Nano. El club espera que no hi hagi d’haver més moviments.Dia frenètic el que s’espera avui al Nou Estadi. Abans de tot, Rodri s’acomiadarà dels que fins ahir eren els seus jugadors. Al voltant de dos quarts de nou, el ja extècnic del Nàstic dirà adéu als futbolistes als quals ha entrenat durant gairebé mitja temporada en la qual els números mai van ser del tot dolents, no com el joc i les sensacions que oferia un equip que semblava que no havia d’arrencar. Després, a dos quarts d’onze del matí, Nano Rivas es vestirà de curt i dirigirà el primer entrenament com a tècnic del Nàstic. Serà una sessió de presa de contacte, però també per prepara ja el duel de dissabte al Nou Estadi contra el Cádiz (quatre de la tarda). A la una del migdia està prevista la presentació oficial de l’entrenador, en una roda de premsa en la qual també hi seran presents Josep Maria Andreu i el director esportiu, Emilio Viqueira.