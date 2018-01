La Ciutat Esportiva Tarragona i El Catllar encara la posada a punt

Els responsables van presentar el projecte a la Secretaria General de l’Esport a Tarragona

Obres aturades als Jocs

La posada en funcionament de la Ciutat Esportiva Tarragona i El Catllar és cada vegada més a prop. Aquest dilluns, els representants del projcte, que s’ubica al Club de Golf Costa Daurada, van presentar-lo públicament a la Secretaria General de l’Esport de Tarragona. Joan Monzó, director general de la Ciutat Esportiva, i Agustí Mallol, assessor del projecte, es van reunir amb Joan Plana, representant territorial de l’Esport a Tarragona per tal de realitzar una explicació detallada de les bases i fonaments del projecte. Aquest convertirà el Club de Golf en una gran instal·lació esportiva que restarà oberta a la ciutadania i, per tant, diversificar l’oferta esportiva actual del club incloent espais per a la pràctica de diversos esports. La reunió que van mantenir Monzó i Mallol forma part d’una ronda de presentació de projectes que es duu a terme amb les diverses associacions i federacions esportives que, un cop finalitzades les obres, es podran practicar a la Ciutat Esportiva Tarragona i El Catllar.Aquest mes de febrer s’iniciaran les primeres etapes de les obres. En concret, es començarà per a les pistes de pàdel, que hauran de quedar enllestides abans del mes de maig ja que, al juny, el Club de Golf Costa Daurada acull una competició de màxim nivell. Un cop finalitzin totes les obres, en un termini establert a finals d’aquest 2018, la nova Ciutat Esportiva disposarà d’un camp de Pitch&Putt, de set pistes de pàdel, una piscina i un gimnàs DIR, que es convertirà en el primer que la cadena obra a la província de Tarragona. Aquest projecte buscarà convertir la nova instal·lació en un referent per a la pràctica esportiva als habitants de la zona i als turistes.Durant els mesos en els quals es disputaran els Jocs Mediterranis a Tarragona, les obres de la Ciutat Esportiva es paralitzaran. El Club de Golf Costa Daurada serà la seu permanent de la competició de golf durant els Jocs, i les instal·lacions necessitaran estar del tot operatives per al correcte funcionament de la competició. Aquesta aturada ja s’ha contemplat en el calendari de les obres per tal que aquestes es puguin desenvolupar correctament.