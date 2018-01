Pedro Nimo i la tarragonina Cristina Solé s'imposen a la SB Hotels Marató Tarragona 2018

La cursa es va traslladar a la nova Anella Mediterrània tot fent partícip de l’esdeveniment els barris de ponent

Tarragona va acollir ahir diumenge la SB Hotels Marató Tarragona 2018, que enguany s’ha traslladat a l’Anella Mediterrània, fent partícip de la cursa als barris de ponent. El guanyador de la curs ha estat Pedro Nimo del Oro, vencedor per segon any consecutiu, amb un temps de 2 hores 29 minuts i 24 segons en els 42,196 quilòmetres. En segon lloc ha quedat l'aragonès Hector Franco (Correcaminos Alfinden) amb una marca de 2:38:52, mentre que el tercer ha estat Bixente Igarzabal (Beti Gazte), de Lesaka amb 2:44:10.La cursa femenina ha tingut com a protagonista la tarragonina Cristina Solé, del club Run Speed Tarraco, que s'ha imposat amb 3:08:48. En segon lloc ha quedat l'anglesa Victoria Hodgkinson (Independent) amb 3:18:49 i en tercera posició Esther Farre (Fondistes Cervera), amb 3:19:20.A la prova dels 30 km el guanyador ha estat el triatleta professional Albert Moreno (Club Atlètic Igualada). Ha vençut amb 1:44:59 per davant de Gerard Garrot (CAF Runners Figueres) i d'Ángel Martínez (FACVAC) amb 1:51:03. A l'apartat femení d'aquesta distància, la múltiple campiona de Catalunya de marató Mireia Sosa (AAXAFATOLLS) s'ha imposat amb 2:04:36, per davant de Claude Garcia (Independent) amb 2:07:02 i seguida d'Arantxa Camara (Amigos de Lardero) amb 2:15:47.En els 15km el campió ha estat l'actual subcampió d'Espanya de mitja marató Camilo Santiago (Añares La Rioja), que ha guanyat a Tarragona per quart any consecutiu amb 48:41, seguit de Luís García (FACVAC) amb 50:53 i Víctor Doblegues (CE Challenge Spain). A l'apartat de femení d'aquesta distància, la internacional Marta Galimany (FC Bacelona) ha guanyat de forma còmoda amb 53:26, seguida de Jessica Bonet (Run4You) amb 59:39 i Cristina Silva (Independent) amb 1:03.En l'edició inaugural de la distancia 5k, Abel Carretero (Club Triatló Sa Pobla), amb 16:01, s'ha imposat a Sergio García (Athletic Track Tarragona), amb 16:28, i Oriol Marimon (CA Igualada), amb 16:33. Paula Adriana Hritiuc (FC Barcelona) s'ha imposat a l'apartat femení d'aquesta distància amb 18:18, per davant d'Elena Guijo (Independent) amb 22:09 i Patrícia Camp (CA Tarragona) amb 22:44.