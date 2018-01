Ho faria en qualitat de cedit i el seu destí podria ser la lliga poruguesa

Actualitzada 29/01/2018 a les 19:05

Juan Delgado ja té les maletes fetes per marxar del Nàstic. El davanter xilè marxarà en les pròximes hores del Nàstic, possiblement al futbol portuguès.Delgado, que porta una temporada i mitja a Tarragona, en la qual no ha aconseguit quallar, podria abandonar el club en qualitat de cedit fins a final de temporada.Amb l'arribada d'Álvaro Vázquez, la presència del futbolista a la davantera es presumia complicada i, després de no haver complert amb les expectatives, ha hagut de marxar.