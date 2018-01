El tècnic no ha complert les expectatives ni en resultats ni en joc

Actualitzada 28/01/2018 a les 19:14

El Consell d’Administració del Nastic ha dit «prou». Al llarg del dia de demà es reunirà per decidir la destitució de Rodri com a entrenador grana. Tret d’una sorpresa de darrera hora, el tècnic del Nàstic deixarà de ser-ho demà mateix després dels mals resultats i de trencar la ratxa de victòries fora de casa que estava tapant els nefastos números al Nou Estadi.No només són els resultats, sinó que el joc que està oferint el Nàstic també l’ha sentenciat. El que es va veure a Gijón és semblant al que s’ha pogut veure en altres partits, amb la diferència que els asturians no van deixar opció als tarragonins a l’electrònic.Josep Maria Andreu, president del Consell, explicava després del duel al Molinón que «ara toca reflexionar. Demà, quan arribem, hi haurà reunió de Consell. Parlarem amb el director esportiu i decidirem». Sobre la continuïtat de Rodri, va manifestar clarament que «no puc assegurar això en aquest moment». Més clar, impossible. També va parlar sobre el partit: «Hem estat mitja hora de la primera meitat on hem defensat bé, i hem rebut un gol per mala sort, però hem de ser més vius i no podem encaixar el gol en el descompte. A la segona meitat no hem existit, i hem perdut d’una forma clara i contundent».Minuts abans, Rodri, en la que possiblement va ser la seva darrera compareixença, va detallar que «sabíem que seria un partit molt complicat».«Veníem d’una ratxa de sis partits fora de casa molt bona, i aquests números era molt difícil de mantenir-los. En algun moment has de caure en algun camp. Hem caigut a través de la valentia, del joc. Encantat amb l’actitud dels futbolistes», va sentenciar.