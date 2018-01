El Nàstic busca seguir com a millor visitant de Segona

Álvaro Vázquez podria començar com a titular en lloc de Muñiz

Actualitzada 28/01/2018 a les 10:30

Possibles onzes

El Nàstic de Tarragona visita avui (16 hores) el Molinón per jugar contra l’Sporting de Gijón, un equip fet per pujar a Primera Divisió però situat a la desena posició pels mals resultats obtinguts fora de casa. Com a local, l’Sporting és un dels equips més forts de la categoria, amb set partits guanyats, tres empatats i tan sols dues derrotes, sumant 20 gols a favor i tan sols nou en contra en els dotze partits disputats a Gijón.El Nàstic, el millor visitant de la categoria juntament amb Osasuna, buscarà allargar la bona ratxa lluny del Nou Estadi per oblidar la desfeta del passat cap de setmana contra el Reus. Rodri no podrà comptar per aquest partit amb els lesionats Djetei, Tejera, Eddy, Jean Luc i Uche i deix a Tarragona per decisió tècnica a Perone i Delgado, dos jugadors a qui se’ls està buscant una sortida en aquest mercat d’hivern. La novetat en la convocatòria és la presència de Dongou però el protagonisme el podria guanyar Álvaro Vázquez, que després d’anotar dos gols en els tres partits que ha disputat, podria començar en l’onze inicial, en detriment de Muñiz, per primer cop des que ha arribat a Tarragona.Sporting: Mariño, Juan Rodríguez, Álex Pérez, Barba, Isma López, Álex Bergantiños, Sergio Álvarez, Carmona, Carlos Castro, Jony i Michael SantosNàstic: Dimitrievski, Kakabadze, Suzuki, Molina, Javi Jiménez, Gaztañaga, Matilla, Mesa, Tete, Álvaro Vázquez i Barreiro.