Rubén Semedo, ex del CF Reus, investigat per treure una pistola en un club de cites

Els fets van passar el mes de novembre

Actualitzada 27/01/2018 a les 11:59

Rubén Semedo, jugador del Vila-real, que l’any passat jugava al Reus, està sent investigat per la Policia Nacional per la seva pressumpta implicació en dos incidents amb pistola en una discoteca i en un club de cites de València. Els fets van passar el mes de novembre en dos caps de setmana, quan el futbolista no estava convocat per una lesió al tendó de la cama dreta.El defensa portuguès va ser interrogat per la Policia Nacional i el van detenir per un delicte d’amenaces, tot i que posteriorment va quedar en llibertat. Semedo va ser fitxat per la policia abans d’abandonar la comissaria.