Reus i Oviedo es reparteixen els punts en un partit dens (0-0)

Cap dels dos conjunts ha aconseguit imposar-se amb claredat

Actualitzada 27/01/2018 a les 20:45

Canvi de papers

Fitxa técnica

Els Reus afrontava aquest partit amb la moral alta després d'aconseguir guanyar el derbi contra el Nàstic al Nou Estadi però davant tenia un rival complicat, el Real Oviedo que, amb el d'avui, acumula nou partits consecutius sense perdre. Els del Baix Camp han aconseguit la possessió de la pilota a la primera meitat, ja que els asturians tan sols buscaven sorprendre la defensa local amb pilotes llargues a l'espai. Precisament, la defensa que presentava avui el conjunt roig-negre era completament nova. Les baixes per sanció d'Olmo i Atienza han obligat a Garai a situar a Íñiguez i Tito com a parella de centrals i tots dos han rendit a un bon nivell. En la primera meitat el Reus pràcticament no ha permès que l'Oviedo disposés d'ocasions de gol. De fet, l'única ocasió clara de la primera meitat l'ha tingut el Reus, després d'una bona jugada combinada, on pràcticament tots els jugadors roig-i-negres han tocat la pilota, Menéndez ha centrat a l'àrea des de la banda esquerra i Máyor ha aconseguit rematar a porteria, tot i que la pilota ha sortit fregant el pal d'Herrero.A la represa el Reus i l'Oviedo s'han intercanviat les ocasions de gol. En aquest segons 45 minuts han estat els asturians els que han disposat de més xuts a porteria però Badia ha estat molt atent en tots ells. Semblava que el partit s'anava animant una mica més, els asturians han començat a deixar de fer passades en llarg per construir més el joc en curt i han aconseguit disputar la pilota al Reus, tot i que sense gaires ensurts. De fet, un dels ensurts, que a punt han estat de provocar un gol, l'ha provocat Campins. El lateral no ha controlat bé la pilota al lateral de l'àrea i Linares ha aconseguit robar-li el cuir, ha conduït fins a quedar-se sol davant de Badia i ha disparat però el porter roig-i-negre ha aconseguit desviar el tir amb una gran intervenció. Tot i les múltiples ocasions de l'Oviedo el Reus també ha tingut les seves oportunitats per endur-se els tres punts, especialment en els darrers minuts. L'àrbitre ha afegit dos minuts de temps extra i el Reus ha aconseguit provocar dos serveis de cantonada, tenint així les darreres ocasions del partit, però la defensa de l'Oviedo ha aconseguit desviar les dues centrades a l'àrea. Amb aquest empat els del Baix Camp se situen a la tretzena posició amb 30 punts, empatats amb l'Alcorcón i el Saragossa, a l'espera de la jornada de demà.Reus: Edgar Badia, Campins, Tito, Pablo Íñiguez, Álex Menéndez, Gus Ledes, Carbonell, Vitor, Carbia (Cámara 71’), Yoda (Haro 84’) i Máyor (Edgar Hernández 87’).Oviedo: Alfonso Herrero, Johannesson (Cotugno 89’), Christian Fernández, Forlín, Verdés, Mossa, Folch, Rocha, Yeboah (Toché 71’), Berjón, i Linares (Varela 87’).Gols: 0-0Àrbitre: Eduardo Prieto Iglesias (col·legi navarrès). Ha amonestat als locals Yoda (63’) i Cámara (81’) i als visitants Verdés (40’), Toché (86’) i Linares (86’).Incidències: L’Estadi Municipal de Reus ha acollit 2.373 espectadors.