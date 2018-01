El Saragossa mostra, novament, el seu interés per Perone

El central del Nàstic està en negociacions amb el club aragonès, però ha d'esperar la sortida del central Jesús Valentín per poder anar a La Romareda

El Reial Saragossa ha tornat a mostrar interès a fitxar a Bruno Perone en aquest mercat d'hivern, però la seva incorporació solament es llevarà a cap si arriba a bon port la sortida del central Jesús Valentin, que no ha tingut minuts en l'equip aragonès, i que està a punt de fitxar pel Còrdova. Les negociacions estan molt avançades, ja que els directors esportius de tots dos equips es van reunir ahir, coincidint amb que el Còrdova visitava la Romareda en partit de lliga, segons informa Herald d'Aragó.El passat estiu, el Zaragoza va mostrar molt interès a fitxar a Perone, però el Nàstic no va donar el seu braç a torçar, arribant a renovar per un any més al central brasiler, que posseeix la nacionalitat italiana i ocupa plaça de comunitari. El seu fluix inici de temporada i les seves jugades dubitatives que han provocat més d'un gol en la porteria grana li han anat apartant de l'equip titular i posant-ho en l'aparador del mercat d'hivern perquè es busqui equip.Ara el Saragossa ha mostrat novament el seu interès i ha començat a negociar amb el seu representant, a l'espera que Jesús Valentín rescindeixi amb el club i fitxi pel Còrdova.