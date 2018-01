El Reus busca reafirmar la seva resurrecció contra l'Oviedo

L'equip roig-i-negre rebrà al conjunt asturià el dissabte a les 20 hores

Actualitzada 26/01/2018 a les 14:14

El Reus Deportiu rebrà aquest dissabte (20.00 hores) la visita del Reial Oviedo, que acudirà a l'Estadi Municipal en estat de gràcia i en posicions de 'play-off' d'ascens, tot i que els catalans volen demostrar que han ressuscitat.El conjunt reusenc té la intenció de no espantar-se davant el bon estat de forma del rival i anirà pels tres punts, després de la victòria aconseguida al Nou Estadi davant el Nàstic de diumenge passat.Guanyar al màxim rival sempre serveix per reconfortar i, en el cas dels reusencs, per oblidar una ratxa de cinc partits sense conèixer la victòria.Ara, el conjunt que dirigeix Aritz López Garai buscarà tornar a la sendera del triomf davant la seva afició per tornar a la zona mitja alta de la taula classificatòria.Les baixes a la rereguarda condicionen un equip que no podrà alinear a tres dels seus quatre defensors titulars. El lateral Jorge Miramón, continua lesionat, mentre que els centrals Jesús Olmo i Pichu Atienza estan sancionats després de veure al Nou Estadi la cinquena cartolina de la temporada, que els obligarà a descansar per acumulació d'amonestacions.Aquests contratemps obligaran López Garai a alinear Campins en el carril dret i el central Pablo Íñiguez i el migcampista defensiu Tito en l'eix de la rereguarda. A l'esquerra, Álex Menéndez serà l'elegit.El tècnic basc podria apostar per reforçar el centre del camp amb quatre homes, com Juan Domínguez, Borja, Carbonell i Vitor, i deixar la davantera a Yoda i Máyor.L'Oviedo viatja amb la intenció de no perdre-li la cara al campionat, una idea que el tècnic, Juan Antonio Anquela, ha deixat clara a una setmana del derbi davant l'Sporting a l'advertir que mantenir la tercera plaça serà complicat si es «desvia l'atenció» de sumar en una plaça on «pagaran» les distraccions si no es manté el nivell.Els blaus arriben al xoc amb l'ascens directe a tan sols dos punts, però la idea del conjunt blau és aferrar-se als llocs alts malgrat que són molts els equips en un escàs marge i Anquela ha enviat un missatge per centrar l'atenció en els tres punts de Reus «molt valuosos i necessaris» per a un equip que, ha advertit, no ha d'oblidar que «no és millor que ningú».Per mantenir la seva bona ratxa de vuit jornades sense perdre i sumant 20 dels últims 24 punts en joc, els blaus apostaran per la continuïtat tant del sistema de cinc defenses com de l'onze, encara que el tècnic tornarà a comptar amb tres titulars que no van estar davant l'Almeria per sanció (Mossa, Forlín i Christian).Els que es perden el partit són l'únic central que quedava advertit, Carlos Hernández, i Aarón Ñíguez, les absències dels quals seran una minva també ofensiva ja que entre els dos sumen deu dels 36 gols de l'equip.En el seu lloc entraran d'inici Verdés, que ja va comandar l'eix de la defensa contra l'Almeria davant l'absència de Forlín, i Yeboah, que el jugador més semblant a les característiques d'Aarón per suplir l'interior en banda, mentre que Folch jugarà per primera vegada com visitant a la seva terra i davant el seu exequip, xoc al qual a més arriba amb quatre grogues.En la llista han entrat els mateixos de la jornada passada a excepció dels canvis obligats per sanció, de manera que les principals novetats són el retorn de Christian, Forlín i Mossa, que ocupen el forat que deixen després de veure la cinquena groga Aarón i Carlos Hernández, mentre que Pucko es queda fora per decisió tècnica.Possibles alineacions:Reus: Edgar Badía; Campins, Tito, Pablo Íñiguez, Álex Menéndez; Borja, Juan Domínguez, Carbonell, Vitor; Yoda i Máyor.Oviedo: Alfonso Herrero; Diegui Johannesson, Christian Fernández, Forlín, Verdés, Mossa; Yeboah, Folch, Rocha, Berjón; i Linares.