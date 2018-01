Dongou torna a la convocatòria

Poques variacions per visitar El Molinón

Actualitzada 27/01/2018 a les 11:18

El Nàstic ha anunciat aquest matí la convocatòria dels futbolistes que viatjaran a Gijón per enfrontar-se al Sporting. La llarga llista de lesionats fa que les variacions siguin mínimes i dels 19 convocats l’única novetat és Dongou, que no va participar en el matx contra el Reus.A la porteria, Rodri compta amb els de sempre, Dimitrievski i Bernabé. En defensa, viatjaran Kakabadze, Javi Jiménez, Molina, Suzuki, Abraham i De Nova. Al mig del camp hi són Gaztañaga, Javi Márquez, Juan Muñiz, Maikel Mesa i Matilla, i en atac Rodri compta amb Dumitru, Barreiro, Álvaro Vázquez, Dongou, Tete i Omar Perdomo.