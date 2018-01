Rodri: «L'Sporting és molt fort a casa»

El tècnic entén que «la gent estigui decebuda» amb la derrota contra el Reus la setmana passada

Actualitzada 26/01/2018 a les 16:45

L'entrenador del Nàstic de Tarragona, Antonio Rodríguez 'Rodri', ha recordat aquest matí la «fortalesa» que té l'Sporting de Gijón a El Molinón, el seu pròxim rival, aquest diumenge (16.00 hores).El tècnic grana ha recordat que l'«Sporting és un equip molt fort a casa», i ha apuntat que «és un conjunt molt intens i molt dur». Per poder sumar els tres punts a Gijón, Rodri creu que la clau resideix en «ser molt intensos».El Nàstic és el millor equip a domicili de la Lliga 1/2/3, uns números que contrasten amb els de casa. Com locals, són el segon equip amb menys punts, després del cuer Sevilla Atlètic.L'última mostra del mal moment a casa es va poder entreveure en el derbi contra el CF Reus de diumenge passat, que va acabar amb resultat d'1-2 a favor de l'equip veí. Després d'aquesta decepció, l'entrenador del Nàstic veu completament normal que «la gent estigui decebuda».Rodri aposta per «buscar solucions quan juguem a casa», tot i que ha avisat que «el que ara ens ocupa és el partit de Gijón».L'expedició del Nàstic partirà demà al matí. A Gijón l'equip tarragoní farà un últim entrenament a la tarda a Mareo.