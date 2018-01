El jugador no estava disposat a ser porter suplent d'Edgar Badia

Actualitzada 26/01/2018 a les 16:23

Tal i com va avançar Diari Més, el meta Roberto Santamaría ha deixat de ser jugador del CF Reus. El porter de l'entitat roig-i-negra va explicar al club que no estava disposat a ser el suplent d’Edgar Badia fins a finals de temporada i per això no volia seguir lligat al club de la capital del Baix Camp.Així mateix, el club SD Huesca ha anunciat fa unes hores la incorporació de Santamaría a les seves files. El porter ha firmat contracte amb el club d'Osca fins al juny del 2018.