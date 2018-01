La recuperació de Toché amenaça una defensa roig-i-negra en quadre

El davanter de l’Oviedo podria reparèixer a Reus, demà, després de tres mesos lesionat

Actualitzada 25/01/2018 a les 21:06

Toché, l’amenaça

Sense Aarón i Carlos Hernández

El retorn de Folch

Només un central

El CF Reus només pensa en el partit que disputarà demà (18:00 hores) a l’Estadi. El resultat del derbi va ser un punt d’inflexió que necessita trobar continuïtat aquest cap de setmana. Els d’Aritz López Garai rebran la visita d’un Oviedo situat en la tercera plaça, en plena lluita per fer-se amb les posicions d’ascens directe.Des del partit de la primera volta en el qual l’Oviedo es va imposar al CF Reus (3-0), el conjunt asturià ha sumat 36 dels 60 punts que han estat en joc. Els blaus acumulen deu victòries, sis empats i només quatre derrotes. De fet, la dinàmica de l’equip entrenat per Anquela ha anat en augment en les darreres setmanes. L’Oviedo ha aconseguit enllaçar vuit partits consecutius sense perdre o, el que és el mateix, prop de dos mesos puntuant en tots els enfrontaments. Des de l’última derrota, el 18 de novembre passat contra el Valladolid (3-1), els d’Anquela han acumulat sis victòries i dos empats o, el que és el mateix, vint punts dels quaranta que, actualment, llueixen a la taula classificatòria. A més, l’Oviedo és el tercer màxim anotador de la categoria (36 gols a favor), si bé ha encaixat una diana més (26) de les que du el CF Reus (25).El potencial ofensiu a Oviedo té, com a nom propi, el de Toché. Amb sis gols és el màxim realitzador dels blaus. Així i tot, l’ariet s’ha perdut els darrers tres mesos de competició després de lesionar-se en la visita al camp de l’Alcorcón l’octubre passat. A Oviedo ja saben que Toché podrà reaparèixer aquest dissabte a l’Estadi Municipal, i són optimistes de cara a la possibilitat que ho pugui fer com a titular.Toché és un golejador nat, un davanter d’aquells que viu a l’àrea i que costa de trobar en el futbol modern. La mostra de la seva eficàcia és que ha convertit en gol sis dels nous xuts que ha fet entre pals. A més, totes les dianes han arribat des del cor de l’àrea, la majoria des de la frontal de la petita.Durant l’absència de Toché, un dels futbolistes que s’ha alçat com a líder de l’Oviedo ha estat Saúl Berjón. Líder de l’equip en assistències (9), un dels màxims golejadors (5), el futbolista que més xuta (26, dels quals 14 a porteria), i el que més pilotes recupera (163). Berjón s’ha combinat amb Linares per suplir l’absència de Toché. Linares, que suma quatre gols i tres assistències, haurà de lluitar per la posició a la punta de l’atac aquest dissabte. Així i tot, Anquela també podria optar per alinear els tres futbolistes d’atac, un dels tridents més eficients i realitzadors de la categoria.Anquela perdrà dos dels màxims realitzadors de l’Oviedo, Aarón Ñíguez i Carlos Hernández, amb cinc dianes cadascun. Tots dos futbolistes es quedaran sense viatjar a Reus per acumulació de grogues, ja que van veure la cinquena el cap de setmana passat.El de dissabte serà un partit del tot especial per a Ramon Folch. El de Cambrils tornarà a la que va ser casa seva. Per primera vegada, ocuparà el vestidor dels visitants a l’Estadi Municipal. Amb poc més de mitja temporada a l’Oviedo, s’ha consolidat a l’equip, completant de principi a final tots els partits disputats fins ara. La confiança d’Anquela és tal que la jornada passada, amb quatre grogues a l’esquena, Folch va disputar el partit sencer tot i l’amenaça d’una groga que l’hagués privat de jugar dissabte. No és impensable, doncs, que Anquela torni a córrer el risc a Reus, malgrat que la jornada següent l’Oviedo disputi el derbi asturià rebent l’Sporting de Gijón.Garai té un maldecap a la defensa. La cinquena groga que van veure Olmo i Atienza al Nou Estadi deixen a Pablo Íñiguez com a únic central disponible. La solució més probable és que sigui Tito qui completi la línia central de la defensa.