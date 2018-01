L'Ibersol CBT rep al Sant Josep

Els blaus estan necessitats de victòries, després de les dues derrotes anteriors

Actualitzada 26/01/2018 a les 19:05

El proper diumenge, a les 19 hores, tornarà el millor bàsquet al Serrallo de la mà del primer equip del CBT. El CB Sant Josep visitarà el Serrallo contra un equip local que està molt necessitat de victòries.Berni Álvarez no podrà comptar amb David Mesa ni Dani Fernández. Pel que fa a David Fernández y Mihajlo Zvonar, que va patir un cop al turmell el passat dimecres, encara són dubte per al matx.Tot i les circumstàncies adverses, l’Ibersol CBT està obligat a millorar la imatge donada les dues darreres jornades on han patit amplies derrotes a les pistes de l’Arenys i l’UE Barberà. Aquesta mala ratxa ha portat als cebetistes a ocupar la novena posició, amb només una victòria de marge respecte a les posicions de play-out de descens a Copa Catalunya. Per tot, això, l’equip de Berni Álvarez necessitarà tot el suport del Serrallo per aconseguir que la victòria es quedi a Tarragona.Per la seva banda, el CB Sant Josep arriba al partit en una còmode quarta posició, el badalonins van caure la setmana passada a la seva pista enfront del Collblanc, tot i així mantenen intactes les seves opcions d’ascens, ja que només es troben a tres victòries del líder de la classificació.