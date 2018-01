Silvestre s'afegeix a la llista dels lesionats del Nàstic

Els grana Delgado, Pol i Arzo ja s'han recuperat i podran estar a disposició de Rodri

Actualitzada 24/01/2018 a les 20:02

El Nàstic de Tarragona ja ha confirmat els jugadors que faltaran a la cita d’aquest cap de semana contra l'Sporting. El club grana ha incorporat a la seva llista de lesionats al centrecampista Eddy Silvestre, que pateix una luxació acromio-clavicular. El jugador, possiblement, haurà de passar pel quiròfan els pròxims dies..D’altra banda, el davanter Ike Uche segueix amb la seva lesió al bíceps femoral, per la qual cosa la seva evolució serà la que marcarà la seva tornada a la gespa del Nou Estadi. Pel que fa a Jean Luc, aquest ha patit una lesió al bíceps esquerra. Tal i com assegura el club, no es tracta d’una recaiguda sinó d’una nova lesió. Tejera i Djetei, per la seva banda, continuaran uns dies més fora dels terrenys de joc.Els que ja han deixat l'infermeria són Delgado, Pol y Arzo de les seves lesions i ja estan disponibles per al pròxim partit.