La direcció esportiva del Reus treballa per renovar una desena de jugadors

Fins a catorze futbolistes acaben contracte aquest estiu, la majoria dels quals es poden ampliar

Actualitzada 24/01/2018 a les 22:06

Peces importants

El mes de gener encara els seus dies finals i, amb ells, el tancament del mercat d’hivern. A aquestes alçades de la finestra i, també, de la temporada, resulta gairebé impossible que el CF Reus realitzi algun moviment. Ni entrades, ni sortides, malgrat que s’hagi especulat amb l’adéu d’alguns dels components de la plantilla roig-i-negra. No és un fet estrany que el club reusenc no hagi acudit a aquest mercat. Aritz López Garai ja va advertir, en una entrevista en aquest mateix diari, que no faria cap incorporació que no fos estrictament necessària. Sense que s’hagi produït cap baixa i, tot i tenir una fitxa lliure, el club no ha buscat cap jugador durant la finestra d’hivern. La recuperació d’homes importants com Máyor i Fran, a més, han augmentat els arguments per considerar innecessari realitzar moviments.Així i tot, als despatxos del CF Reus no s’ha deixat de treballar. La direcció esportiva continua negociant una llarga llista de renovacions. Un total de 14 futbolistes acaben la seva vinculació amb l’entitat roig-i-negra a finals d’aquesta temporada. Hi ha casos en els quals negociar resulta gairebé impossible, ja que la vinculació entre club i futbolista es deu a una cessió que finalitza aquest juny. Aquests expedients són els protagonitzats per Borja Fernández, que tornarà al Celta, Juan Cámara, que ho farà al Barça B, i Karim Yoda.També hi ha renovacions que depenen d’aspectes purament futbolístics. Édgar Hernández i Tito veuran prorrogat el seu contracte amb el CF Reus si disputen un mínim d’enfrontaments aquest curs, mentre que David Haro continuarà com a roig-i-negre en cas d’ascens a Primera Divisió. Aquesta possibilitat, però, queda massa lluny, i obliga a Sergi Parés a seure a negociar amb Haro per tal de continuar comptant amb l’extrem.Parés i Ferran Asensio, encarregats de la direcció esportiva, treballen de valent per aconseguir ampliar el contracte a un total de vuit futbolistes. El club esperava anunciar més renovacions aquest primer mes de l’any però, des de l’ampliació contractual de Jesús Olmo al mes de novembre, no se n’ha pogut concretat cap ni una.La llista de futbolistes que acaben contracte aquest estiu compta amb noms de pes dins del vestuari, per trajectòria i per rendiment en la present temporada. Miramón, Vítor, Atienza, Máyor, Miguel García, Alex Menéndez, Campins i Lekic són les assignatures pendents de Parés i Asensio. En aquesta extensa llista s’hi podria incloure el cas de Karim Yoda, ja que, tot i formar part del Getafe, no té fitxa amb el conjunt madrileny, i el CF Reus podria seure amb l’extrem per intentar lligar-lo a la capital del Baix Camp.Hi ha casos, com els de Vítor, Miramón, Atienza i Máyor, que presenten més facilitats, ja que saben que són futbolistes importants dins la plantilla i pels quals la direcció esportiva lluitarà per prorrogar la relació. D’altres són més complicats, com el de Lekic, ja que podria comportar canvis en d’altres futbolistes de la plantilla que tenen un contracte més extens. Les prioritats podrien ser els laterals, ja que els quatre de la plantilla podrien dir adéu al Reus aquest juny.El club, a més, vol blindar i quedar-se amb els futbolistes amb més pes i trajectòria a l’entitat. La renovació més recent d’Olmo, i les que es van tancar el curs passat amb David Querol, Fran Carbia i Edgar Badia, exemplifiquen el desig roig-i-negre de donar continuïtat als líders morals i futbolístics de l’equip per segellar l’estabilitat esportiva.