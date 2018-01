El Nou Estadi és el pitjor escenari per un Nàstic líder fora de casa

Els grana són els pitjors locals de la Segona Divisió, tot i que lluny de Tarragona es converteixen en un equip temible

La campanya Premi Fidelitat ha permès al Gimnàstic ampliar en poc més de 1.800 els abonats per aquest curs. Així, el club tarragoní aconsegueix enfilar-se fins als 8.829 socis que tenen una butaca al Nou Estadi per tal de veure els partits aquest curs. La campanya va ser tan positiva que el club va decidir ampliar-la dues setmanes més. Tots els nous abonats rebran un pack que benvinguda patrocinat per SEUR, empresa vinculada al Nàstic des de ja fa temporades. D’entre els avantatges que ofereix aquest s’hi troba un 10% de descompte en la botiga oficial del Nàstic. La bona relació entre el Gimnàstic i l’empresa SEUR va portar les dues parts, ahir, a ampliar la seva col·laboració. Així, van acordar renovar el seu acord de col·laboració per un curs més. El nou contracte entre el club grana i SEUR, doncs, s’extendrà fins a la temporada 2018-2019. El president del Nàstic, Josep Maria Andreu, i el gerent de SEUR a Tarragona, José Manuel Cárabe, van segellar aquesta pròrroga de l’acord sobre la gespa del Nou Estadi. Redacció.

El Nàstic viu immers en una bipolaritat constant. L’equip canvia radicalment en funció de l’escenari. Curiosament, el rendiment és del tot contrari al que marquen les hipòtesis i teories del món del futbol. Al Nou Estadi, on els grana s’haurien de fer forts davant la seva afició, els resultats són adversos i desesperants. Lluny de Tarragona, en canvi, on s’hauria de patir per jugar en terreny enemic, els de Rodri són un equip que aspira a tot i aconsegueix imposar-se a qualsevol rival.L’afició grana, de la mateixa manera que l’equip tècnic, els jugadors i la direcció, no s’expliquen aquesta dicotomia. De fet, es fa difícil explicar els deu punts que el Nàstic ha sumat al Nou Estadi. En onze partits, els grana no arriben ni al terç de punts possibles aconseguits. Tres victòries, un empat i set derrotes condemnen l’equip tarragoní a ser el segon pitjor equip com a local. Només el Sevilla Atlético, últim classificat de la Segona Divisió, ha sumat menys punts que els grana. Nou, una unitat menys. Per darrere, Barcelona B i Lorca -tots dos amb dotze punts com a locals-, presenten uns registres similars al Nàstic. Tot i estar fora de les places de descens, el Nàstic ocupa una de les quatre pitjors places a la classificació de partits disputats a casa.Els punts aconseguits al Nou Estadi són conseqüència dels resultats i les actuacions signades sobre la gespa. Els grana són els segons pitjor golejadors com a locals amb deu dianes, les mateixes que CF Reus i Alcorcón. A més, l’equip entrenat per Rodri ha encaixat un total de divuit gols davant la seva afició. Es converteix, així, en l’equip més golejat com a local, per davant de Cultural Leonesa i Córdoba. Més enllà dels registres, les sensacions que ha transmès l’equip no ajuden a l’optimisme del soci nastiquer. El diumenge passat, en el derbi, va quedar patent la falta de reacció del Nàstic davant la superioritat i el domini del CF Reus. Només amb l’entrada d’Álvaro Vázquez i el seu gol va donar empenta a un equip que va tornar a quedar-se sense reacció, tot i intentar-ho, després del gol de Vítor. En la primera meitat, el Nàstic va ser un miratge.Precisament els mals resultats aconseguits a casa han evidenciat el perill que corre Rodri. El Consell d’Administració del Nàstic va mostrar el seu malestar després del derbi d’aquest diumenge. Veus de pes en la directiva grana no veuen amb bons ulls els plantejaments de Rodri, i creuen que la plantilla que s’ha confeccionat hauria de millorar les prestacions ofertes al Nou Estadi i lluitar per aspiracions més nobles. El tècnic grana està contra les cordes, i el partit contra l’Sporting de Gijón, aquest diumenge, pot ser clau per al seu futur. Així i tot, no n’hi hauria prou amb guanyar fora de casa, una constant amb el barceloní a la banqueta, ja que Rodri tornarà a estar exigit el cap de setmana següent en la visita del Cádiz al Nou Estadi.Rodri pot respirar amb certa tranquil·litat i presumir dels números grana fora de casa. Si només es comptabilitzessin els partits disputats com a visitant, el Nàstic ocuparia places d’ascens directe. El conjunt tarragoní és el millor equip com a visitant, un autèntic malson per aquells que l’han de rebre. Divuit punts de trenta-sis possibles, divuit gols a favor i catorze en contra. Aquests són els registres que presenta el Gimnàstic lluny del Nou Estadi, on ha puntuat en vuit ocasions (cinc victòries i tres empats) i només ha perdut quatre partits. A més, les sensacions que ha deixat el conjunt de Rodri sí que conviden a l’optimisme. Victòries a l’últim sospir com en el camp del Rayo Vallecano, golejades a equips capdavanters com el Valladolid, i victòries en terreny del tot hostil com la que van protagonitzar, tres dies abans del derbi, al camp de l’Osasuna.Les casualitats en el món del futbol poden servir com a precedents. Si Rodri presenta uns números de Primera fora de casa, els últims tres entrenadors cessats pel Nàstic es van quedar sense feina després de perdre fora de casa. El curs passat, Vicente Moreno va dimitir després de quedar eliminat de la Copa del Rei contra l’Alavés, Juan Merino va acomiadar-se de Tarragona en caure derrotat a Vallecas i, ja aquest curs, el Nàstic va destituir Lluís Carreras després de perdre al camp del Cádiz en la quarta jornada.Si bé és cert que Rodri presenta bons números fora de casa, el que vol l’afició i el Consell d’Administració és que els plantejaments vagin d’acord al nivell de la plantilla confeccionada i els resultats siguin positius quan es juga al Nou Estadi.