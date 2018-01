Àlex Rodríguez continuarà al Reus Deportiu tres anys més

L’atacant va arribar al conjunt roig-i-negre la temporada passada

Tranquil·litat amb Torra

Pas de gegant del Reus Deportiu de cara a configurar la plantilla de la propera temporada i, de pas, lligant una de les peces fonamentals dels roig-i-negres. El club reusenc i Álex Rodríguez prorrogaran la seva realció per tres anys més. Així, l’atacant de Sant Hipòlit defensarà els colors del Reus Deportiu fins l’any 2021, tal com han apuntat diversos mitjans.Álex Rodríguez va arribar a la capital del Baix Camp el curs passat, buscant un protagonisme i la disputa de minuts que el FC Barcelona li havia premiat. Amb tant sols una campanya a la casa, Rodríguez s’ha convertit en una de les pedres angulars del projecte d’hoquei del Reus Deportiu. La temporada de debut amb el conjunt roig-i-negre la va tancar conquerint la Copa d’Europa, la primera del seu palmarès.Aquest any ha aconseguit prorrogar l’estat de forma amb el qual va tancar la campanya anterior. Rodríguez és un pilar bàsic de la plantilla roig-i-negra que, a la vegada, és de les més curtes de la competició local i continental.Aquesta renovació ha estat possible ja que el mateix jugador sap que és important a l’equip. A més, Jordi Garcia li ha demostrat la seva confiança en ell, convertint l’opció de renovació en un desig de club i jugador.El Reus Deportiu continuarà treballant per donar continuïtat contractual als homes importants de la plantilla que acaben contracte aquest curs. És el cas de Romà Bancells, amb el qual també es vol fer una aposta ja que ha esdevingut clau en l’entitat de la capital del Baix Camp.La situació de Marc Torra sembla estable i tranquil·la al Reus Deportiu. A principis d’aquest mes de gener van aparèixer informacions que vinculaven el jugador amb l’Oliveirense. Precisament, aquestes van arribar des de Portugal la mateixa setmana que els dos equips s’havien de veure les cares, al Palau d’Esports, en la Lliga Europea. Torra té contracte amb el Reus Deportiu més enllà d’aquesta temporada. Així i tot, hi ha una clàusula que el permetria abandonar el club, de franc, si ho comuniqués amb temps. De moment, però, aquesta situació encara no s’ha donat, fet que tranquil·litza els reusencs.