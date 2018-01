S'encalla la renovació de Tejera

El centrecampista no accepta la proposta d’un Nàstic que no vol perdre a un jugador que acaba contracte el 30 de juny del 2018

Actualitzada 23/01/2018 a les 18:34

La Primera Divisió

Sergio Tejera podria abandonar el Nàstic. No seria ara (a excepció que es produís un traspàs que, a dia d’avui, no sembla probable), però sí quan acabi la temporada. El motiu és molt senzill: el centrecampista barceloní no ha acceptat la proposta de renovació que li ha arribat del Nàstic.Des del club no tenen clar que, finalment, Tejera doni el «sí», motiu pel qual estan pentinant el mercat per buscar un centrecampista de garanties que pugui suplir una eventual baixa del centrecampista format a les categories de l’Espanyol. Resten encara més de cinc mesos perquè el contracte de Segio Tejera finalitzi. Per tant, hi ha temps o bé perquè el jugador reflexioni i decideixi comprometre’s amb l’entitat grana, o perquè el Nàstic millori l’oferta que li ha realitzat. En qualsevol cas, les dues parts saben que és un gran pas la possible renovació del futbolista.El Nàstic té clar que li serà molt complicat trobar un futbolista de similars prestacions. Està en l’edat ideal (27 anys), va arribar sense cost i, el més important de tot, que és un futbolista que ja forma part de la plantilla. Per tant, que no s’ha d’anar a buscar cap futbolista ni intentar cap aventura. A més, Tejera s’ha convertit en un dels jugadors més importants de la història recent del Nàstic. Acumula la tercera campanya al club grana i, fins ara, ha disputat 81 enfrontaments de Lliga. Un total de 34 van ser en la 2015-16, fins a 36 en la temporada anterior i n’ha disputat 11 enguany. La xifra ha caigut tant perquè Tejera està lesionat del lligament del genoll i, tot i que la seva arribada es preveu propera (segons les estimacions del club), no està gens clar quan tornarà a estar al cent per cent.Per la seva banda, el jugador també sap que no hi haurà cap destinació millor per a ell que el Nàstic. Ni a Mallorca, ni al Chelsea, ni a l’Espanyol ni a l’Alabès va aconseguir tenir l’estabilitat que li ha donat el Nàstic. Mai va acabar de quallar a cap equip fins que Tarragona el va acollir.A més, l’afició del Nàstic l’ha apadrinat com a un dels ídols de la darrera dècada i gran part de les ovacions al Nou Estadi van dirigides al barceloní. No hi ha cap mena de dubte que una hipotètica marxa del jugador seria un cop molt dur per a una afició que, des d’Abel Buades, no ha estimat tant a un centrecampista ni ha identificat tant al joc del Nàstic amb un jugador.Però tot futbolista, com qualsevol persona, sempre vol millorar en la seva vida professional. En aquest sentit, Tejera s’ha convertit en tot un «caramelet» per a qualsevol equip de Segona Divisió A i, fins i tot, per a alguns de Primera Divisió.Marxant amb la carta de llibertat podria aconseguir fitxar per l’equip que ell desitgés. Segurament, s’emportaria una sucosa prima de fitxatge i, en no haver d’abonar cap traspàs, el seu hipotètic futur equip podria oferir-li un bon contracte. Però el Nàstic no té en la seva ment deixar escapar a Sergio Tejera, ja que seria un cop molt fort.Actualment, hi ha futbolistes a la zona ampla amb molta qualitat a l’equip, com poden ser Javier Matilla, Maikel Mesa (mai juga de centrecampista) o Javi Márquez, els quals encara serien millors si juguessin molts anys amb Tejera. Ara, però, és qüestió del jugador criat a la pedrera de l’Espanyol decidir si vol seguir amb l’idil·li a Tarragona, o no.