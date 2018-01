Què li passa a Jean Luc?

Les múltiples lesions del futbolista comencen a cansar al Nàstic

Actualitzada 23/01/2018 a les 18:39

El de Jean Luc és un cas que comença a preocupar. L’extrem de Costa d’Ivori torna a estar lesionat. Ha recaigut de la lesió del bíceps femoral esquerre i tornarà a estar algunes setmanes sense trepitjar els terrenys de joc.Són massa lesions en les cinc temporades que acumula el futbolista a Tarragona. En total, cinc campanyes i només ha trobat la continuïtat que esperava en una d’elles. Va ser en la 2015-16, quan va disputar un total de 33 partits (23 com a titular), en el retorn del Nàstic a la categoria de plata.La resta de campanyes, per culpa de les lesions i de la irregularitat que caracteritza a un dels jugadors amb més qualitat i potencial del Nàstic, han estat molt negatives a nivell de números. Nou partits en la primera temporada a Tarragona i 26 a la segona, totes dues a Segona B. 23 enfrontaments disputats (tan sols vuit com a titular) la campanya passada i, en la present temporada, n’ha jugat vuit (quatre de titular). La paciència amb aquest jugador s’està esgotant.