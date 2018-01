El Nàstic segueix buscant una sortida a Juan Delgado i a Bruno Perone

L’arribada de Giorgi Aburjania i d’un defensa central són les prioritats en el capítol de fitxatges

Actualitzada 23/01/2018 a les 20:34

El mercat de fitxatges no s’ha tancat encara a Tarragona. Alguns poden arribar, i d’altres han de sortir. El que el club té és clar a hores d’ara és que la feina més urgent és la de buscar sortida a dos futbolistes que, a dia d’avui, no compten.Es tracta de Juan Delgado i de Bruno Perone. El davanter i el central no tenen lloc en l’actual Nàstic i el club està intentant buscar una solució per a cadascun. Són dues carpetes completament diferents. La de Delgado és senzilla: s’ha de buscar algú que pagui un traspàs pel seu fitxatge. El Nàstic es va gastar una notable quantitat de diners pel seu fitxatge, i no vol perdre diners amb la seva marxa. És complicat que algú estigui en disposició d’abonar una quantitat significativa per un jugador que no ha ofert un bon rendiment, però en això de vendre jugadors el Nàstic ha demostrat que hi té la mà trencada.Per altra banda, Perone, que va tenir ofertes per marxar al Zaragoza aquest estiu passat, és un dels altres futbolistes que s’ha de buscar equip. Segurament el Nàstic no aconseguirà cap contraprestació, ja que el valor del central ha caigut molt per no jugar. Podria rescindir el seu contracte.En el capítol d’arribades, continua molt viu l’interès pel centrecampista del Sevilla Atlético Giorgi Aburjania i també interessa fitxar un altre central.