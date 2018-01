La victòria roig-i-negra al derbi obre la porta de l'esperança

A Tarragona, el CF Reus va aconseguir treure rendiment al domini i al bon nivell mostrat els darrers partits

Actualitzada 22/01/2018 a les 21:07

Catorze mesos sense doblet

L’eclosió de Juan Domínguez

L’esperança no és relaxació

Les victòries acostumen a comportar bones sensacions. Si aquestes serveixen per trencar males dinàmiques i registres negatius, la satisfacció encara és major. Aquesta, a la vegada, es multiplica si la victòria s’aconsegueix en un derbi i assaltant el feu del conjunt rival. Tot això és el que ha viscut el CF Reus després d’aconseguir tres punts balsàmics al Nou Estadi. D’aquesta manera, el conjunt roig-i-negre trencava una dinàmica de cinc partits sense conèixer la victòria. Només dos punts dels vint-i-cinc que estaven en joc des de la visita del Barcelona B a l’Estadi Municipal. A més, els d’Artiz López Garai aconseguien imposar-se a domicili després de tres mesos sense fer-ho. L’últim triomf com a visitants va arribar el 22 d’octubre al camp de l’Almería en l’onzena jornada.Després del fracàs a Còrdova, l’equip no es va refer del sotrac. El primer partit de l’any, a l’Estadi contra l’Alcorcón, el CF Reus no va exercir aquell estil dominant al mig del camp i va saldar l’enfrontament amb un empat. La jornada anterior al derbi, també a casa contra el Lugo, el conjunt roig-i-negre va deixar entreveure aquelles fases de domini i superioritat a la zona de creació que havia mostrat en llargs compassos de la temporada. El càstig, però, va ser la poca efectivitat de cara a porteria. Els del Baix Camp continuen generant ocasions però no són capaços de finalitzar-les. Després d’imposar-se al Nàstic, Xavi Bartolo no s’amagava i admetia que continuaven acusant la falta de gol. Així i tot, el segon tècnic del CF Reus es va mostrar esperançat per al futur. Per fi, el domini havia aconseguit decantar la balança en favor seu i, malgrat la falta de definició, les ocasions i les arribades a l’àrea van continuar en el menú. Aquestes, però, encara ho fan en un nombre massa reduït.Que el CF Reus faci dos gols no deixa de ser notícia. De fet, és el nombre màxim de gols que ha aconseguit en la temporada i mitja que porta competint a la Segona Divisió. La darrera victòria roig-i-negre aquest curs va ser, gràcies, als dos gols anotats a l’Estadi contra el Barça B. Aquesta temporada, sense comptar el derbi, els del Baix Camp han anotat dues dianes en només dos partits. Tots dos, a més, jugant com a local. Per trobar la darrera vegada que el CF Reus va anotar dos gols com a visitant és necessari remuntar-se a la campanya anterior. En la setzena jornada, disputada el mes de novembre del 2016, els roig-i-negres van sumar un empat (2-2) a Saragossa. La darrera victòria com a visitant en la qual el CF Reus va anotar dos gols es remunta a la jornada 10 del curs passat, quan es van imposar a l’UCAM Murcia (0-2).El domini reusenc al mig del camp del Nou Estadi va tenir dos clars protagonistes: Juan Domínguez i Vítor Silva. El gallec s’ha anat fent un lloc a l’onze fins a convertir-se en un dels fixes per a Garai. El seu bon paper ha deixat a la banqueta a homes com Borja Fernández, Gus Ledes o Guzzo, desaparegut després d’anunciar-se que ja estava recuperat de la seva lesió. Al Nou Estadi, Domínguez va oferir un recital d’entrega, lluita i intensitat. Va dificultar molt les tasques de creació del Nàstic i fa oferir-se constantment en atac. El seu gol, que obria el marcador, va arrodonir una molt més que notable actuació.Després del derbi, Juan Domínguez assegurava que se sentia molt còmode a la gespa gràcies als jugadors que el rodejaven. Un d’aquests companys és un Vítor Silva que sembla estar en el seu millor moment de la temporada. Sempre, això sí, curós amb la lesió de la qual mai farà net. A Tarragona, el portuguès va tornar a ser el futbolista amb desequilibri, clarividència i intensitat. Quan semblava que les anades i vingudes havien acabat amb ell, castigat per la fatiga, va aparèixer la qualitat que el rodeja per enviar un gran xut a l’escaire i sentenciar l’enfrontament.La igualtat que regeix la Segona Divisió és una arma de doble fil. Els mals resultats havien condemnat el CF Reus a apropar-se, perillosament, a les zones de descens. La sort per als de Garai és que mantenia un marge de cinc punts respecte les places que condemnen a la Segona B. Amb els tres punts sumats al Nou Estadi, els roig-i-negres escalen fins a la zona mitja i es situen a vuit unitats del playoff tot i continuar a cinc del descens. Bartolo admetia que els tres punts són molt cars, però per escalar i anar tancant objectius continuen sent molt necessaris a la capital del Baix Camp. Les bones sensacions necessiten bons resultats.