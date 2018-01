El Consell d'Administració del Nàstic, indignat per la derrota contra el Reus

El president, Josep Maria Andreu, i la resta de consellers, estan molt enfadats per la imatge que va oferir el seu equip diumenge

Actualitzada 22/01/2018 a les 19:37

El Consell d’Administració del Gimnàstic de Tarragona ha dit «prou». L’actuació dels seus contra el CF Reus aquest diumenge ha motivat que s’encenguin les llums d’alarma, no per la situació classificatòria, que no és dolenta del tot, sinó per la imatge que va oferir el seu equip contra un Reus que arribava en el pitjor moment de la temporada.Si hi va haver un equip que va merèixer els tres punts, aquest va ser el CF Reus. Si hi va haver un equip que va controlar el partit, aquest va ser el CF Reus. I si hi va haver un equip que va merèixer més que el rival, aquest va ser el CF Reus. No hi ha discussió. Va guanyar el millor, sense cap tipus d’excusa.Des del Consell d’Administració grana no entenen per què aquest equip guanya fora de casa i, al Nou Estadi, no té opcions de sumar els tres punts. Almenys, no mereix guanyar.Totes les mirades van encaminades a l’entrenador, al qual se’l culpa del que està succeint. El Consell creu que li ha configurat un equip suficient per poder lluitar per objectius més elevats, però l’equip no acaba d’arrencar. Des del club creuen que l’aposta de l’entrenador no va ser l’adequada. Que «no es pot sortir a empatar», o que no es pot «entrar al camp amb un plantejament tan conservador». Això és el que pensen algunes veus autoritzades del club, les quals creuen que aquest equip pot oferir molt més del que està donant.Fitxar a Javi Márquez, a Álvaro Vázquez, a Dumitru, a Matilla i a Arzo (encara queda algun reforç) significa que aquest Nàstic vol alguna cosa més que acabar el 18è a la taula classificatòria i salvar la categoria pels pèls. D’aquesta circumstància n’és ben conscient la Directiva, la qual no dubtarà a prendre una decisió dràstica si l’ocasió ho requereix.No estava previst dubtar de l’entrenador, però la derrota en el derbi contra el CF Reus ha estat pràcticament definitiva. Tant, que un mal resultat contra l’Sporting de Gijón podria significar que Rodri perillés com a entrenador del Nàstic. Els bons números del tècnic no servirien per tapar els plantejaments realitzats a casa, davant la pròpia afició.Els plantejaments de Rodri no agraden gens, sobretot quan el Nàstic juga a casa. El fet de no buscar ser protagonista i de no anar a pel triomf des del primer minut no són del gust d’un Consell d’Administració que no té ganes de patir per la permanència, conscient que el seu equip pot aspirar a objectius molt més ambiciosos.