Les aficions destaquen en la segona jornada de LaLiga Genuine

Els equips han disputat els seus partits al Complex Esportiu Salou

Actualitzada 21/01/2018 a les 11:51

El Complex Esportiu Futbol Salou ha acollit una doble jornada de futbol Genuine en sessions de matí i tarda on els protagonistes, a banda dels futbolistes, han estat les aficions. A banda de la important presència d'aficionats del Nàstic han destacat les aficions de l'Athletic Club, la Real Sociedad o el CA Osasuna.En l'àmbit purament esportiu, els tarragonins han disputat dos partits. En el primer han sortit derrotats per tres gols a zero contra l'Osasuna i en el segon encontre han aconseguit vèncer al Deportivo de la Corunya per un gol a zero. Durant tot el dia, els jugadors del Nàstic Genuine han estat acompanyats pel president del club, Josep Maria Andreu, a més, també s'hi ha deixat veure alguns jugadors com Abraham i Barreiro.La competició es tanca aquest diumenge al matí amb els últims partits que es jugaran des de les 10 a les 12 hores i posteriorment es farà l'entrega de medalles. El Nàstic jugarà contra el Córdoba CF a partir de les 11 hores.A la tarda, en la prèvia del derbi entre Nàstic i CF Reus Deportiu els jugadors Genuine dels dos clubs seran també protagonistes a la gespa del Nou Estadi.