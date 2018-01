LaLiga Genuine s'acomiada fins aviat

Espectacular l’acollida de la competició, que tornarà a Tarragona en breu després de l’èxit que va tenir aquest cap de setmana

Actualitzada 21/01/2018 a les 23:13

Pocs esdeveniments esportius i socials podran superar el que aquest cap de setmana ha viscut Tarragona. Una barreja de sentiment, esport, esportivitat, ganes de fer coses, de superar-se i, sobretot, d’humilitat i respecte són algunes de les coses que ha ofert la segona fase de LaLiga Genuine, que va omplir durant tot el cap de setmana Tarragona. Bé, Tarragona, divendres, amb la brillant inauguració i, després, dissabte i diumenge, Salou, on es van disputar tots els enfrontaments corresponents a la fase del campionat per a discapacitats.Aquest diumenge va ser quan va tancar el campionat. El resultat, en aquests tipus de tornejos, acostuma a ser el de menys. No se li dóna tanta importància com el fet d’aplegar a tants centenars de persones per prendre part en una competició on no hi ha tants milions en joc, però on sí hi ha coses més importants sobre la taula.Ara bé, de resultats, sí que n’hi va haver. En aquest sentit, el Nàstic va guanyar dos dels tres partits que va disputar i, el CF Reus, un. Els de la ciutat de Tarragona van perdre dissabte contra Osasuna (3-0), però, a la tarda, van aconseguir vèncer al Deportivo (1-0). Ja diumenge, 1-2 contra el Córdoba en un dels partits més entretinguts de la jornada. Pel que fa als reusencs, el dissabte van caure derrotats contra el Mallorca (1-0) durant el matí mentre que, a la tarda, van vèncer a Las Palmas (2-0). Diumenge, van caure derrotats contra la Real Sociedad (0-3).Va ser un cap de setmana ple d’emoció. A les vuit del vespre de divendres va començar tot. Veure el Nou Estadi (la zona de Tribuna) així de ple és senyal que alguna cosa s’ha fet bé. Els divuit equips participants en la competició, un per un, van sortir a la gespa en un acte en el qual no hi va faltar ningú. De fet, ningú va voler brillar per la seva absència, ja que l’ocasió ho mereixia.El primer equip a sortir a la gespa era, com no, l’organitzador, un Nàstic que comptava amb tot el seu equip Genuine i amb tots els voluntaris que estan fent possible que aquesta Lliga sigui una realitat. Després, els disset equips restants, en una gala on el convidat d’honor, Javier Tebas, va gaudir de valent. El més important, segons el president de LaLiga, no és que LaLiga Genuine es pugui desenvolupar un dia, sinó que «tingui continuïtat en el temps», tal com va destacar abans de començar l’acte d’inauguració.Dissabte i diumenge, els camps de futbol de Salou van ser tot un espectacle. Centenars de persones van assistir als partits que va oferir la competició. Des de les deu del matí i fins al vespre partits, partits i més partits, en el que ha estat una competició que, de ben segur, tornarà algun dia a Tarragona.