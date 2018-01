El Nou Estadi de les grans cites

L’afició del Nàstic va passar del blanc al negre al mateix temps que el seu equip va anar sent superat pel rival

Les pancartes

A l’afició del Nou Estadi li van les grans cites. Així ho va tornar a demostrar aquest diumenge, quan va veure com els seus tornaven a «obsequiar-los» amb una derrota, una situació que porta massa temps repetint-se al Nou Estadi i que ja comença a cansar als seus habituals.Quan el Nàstic disputa un partit «normal», o sigui, sense que es tracti d’un derbi, ni hi hagi una promoció d’ascens o alguna cosa en joc, són unes 5.000 o 6.000 persones les que acudeixen al camp. Però quan és un dia excepcional, com aquest diumenge, la xifra marxa i s’enlaira. En aquest cas, fins als 11.266 espectadors.Feia goig el Nou Estadi, i l’ocasió ho mereixia. També va fer goig tot el que va envoltar el partit. Abans del duel, centenars d’aficionats del club local es van aplegar al costat del bar del tennis, on van muntar una festa on tothom hi estava convidat i, fins i tot, la cervesa era gratuïta (fins a esgotar-ne les existències).Després, a partir de les quatre, tothom a rebre als seus equips. A un quart de cinc, primer, va ser el CF Reus el que va aparèixer amb el seu autobús. La rebuda, com era d’esperar, no va ser la més calorosa. Minuts després, va ser el torn del bus del Nàstic. Aquí sí que hi va haver soroll. Centenars d’aficionats van acompanyar, un a un, als jugadors cap al camp, com aquells que acompanyen als gladiadors fins al lloc on han de triomfar, o morir. No van triomfar, precisament els tarragonins.Una vegada al camp, la festa encara va ser més grossa. Es va aconseguir que les dues penyes que més soroll fan del Nàstic, Orgull Grana i Fúria Grana, s’ubiquessin en el mateix lloc del camp, a Gol de Muntanya, perquè animessin juntes i, d’aquesta manera, els futbolistes poguessin sentir als seus de la forma més propera.Allí, al fons de muntanya, els esperaven dues pancartes. Una, en la qual apareixien dos personatges dels Simpson. Ralph Wiggum anava vestit amb la samarreta del CF Reus i tenia el dit al nas. I Nelson Munt, un altre personatge de la popular sèrie, representava al Nàstic. A sota, una pancarta en la qual es podia llegir nítidament: «La vostra platja, la vostra història». En començar el partit, futbol.Tampoc hi va faltar, com era d’esperar, afició reusenca. Sense parar d’animar tot el partit, els més de 300 socis i aficionats del CF Reus van gaudir de la victòria. Únicament cal remarcar que alguns aficionats reusencs es van haver de reubicar, ja que es trobaven al costat del Gol de Muntanya, però sense cap incident remarcable.