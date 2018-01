El derbi de les necessitats

El Nàstic necessita sumar per començar a mirar amunt i el Reus vol guanyar per allunyar-se de les brases

Actualitzada 21/01/2018 a les 09:58

Tan sols dos punts separen al Nàstic i al CF Reus a la taula classificatòria de Segona Divisió A, però sembla tot un món. Sobretot, perquè les dinàmiques d'un i altre equip són completament contràries.A partir de les 18 hores, els dos conjunts mesuraran forces al Nou Estadi amb un únic objectiu comú: sumar els tres punts. El Nàstic, per acabar la jornada amb 31 i mirar amunt d'una vegada per totes. El Reus, per finalitzar-la amb 29 i, d'aquesta manera, allunyar-se de la zona de descens. I és que, tot i la gran primera part de temporada dels reusencs, la mala ratxa de les darreres jornades l'ha portat fins a la divuitena posició de la taula, tan sols una per sobre del descens. Això sí, el Barça B, que marca el descens, és a cinc punts.El CF Reus va anunciar ahir que havia esgotat totes les entrades que li havia facilitat el rival, mentre que els locals han hagut d'obrir la Preferent Superior davant de la demanda que hi ha hagut al llarg de la setmana.En l'aspecte purament esportiu, ambdós conjunts arriben amb baixes, algunes més importants que d'altres. El Nàstic té un gran nombre de futbolistes a la infermeria, començant pels centrals Arzo i Djetei, continuant pels migcampistes Eddy Silvestre i Sergio Tejera i acabant pels davanters Juan Delgado i Ike Uche.Rodri, entrenador local, no va anunciar ahir la convocatòria, i no serà fins avui quan els futbolistes sabran si entren a la llista o no. La gran incògnita serà saber si Javi Márquez ja és a punt per debutar.Independentment d'aquesta circumstància, la gran novetat a l'onze serà la inclusió d'Álvaro Vázquez a la davantera, situació que mouria a Muñiz a la banqueta i passaria a Mesa a la banda. Així, l'onze el formarien Dimitrievski a la porteria; Kakabadze, Suzuki, Molina i Abraham en defensa; Gaztañaga i Matilla en el centre del camp; Mesa i Tete a les bandes, i Álvaro i Barreiro a dalt.Pel que fa als reusencs, Aritz López Garai (sancionat amb tres partits) no podrà alinear a l'extrem lesionat de llarga durada Ricardo Vaz, ni a Miramón i a Querol. Per tant, l'onze el podrien formar el porter Edgar Badia; els defenses Campins, Olmo, Atienza i Álex Menéndez; Tito, Juan Domínguez, Borja i Ledes a la medul·lar; i Haro i Lekic com a homes més ofensius.