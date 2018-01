Oda al respecte per al derbi

El Nàstic i el Reus s'enfronten aquest diumenge en un partit que serà tot un espectacle

Actualitzada 19/01/2018 a les 15:31

Els entrenadors del Nàstic i el CF Reus han fet la foto de família aquest divendres a la gespa del Nou Estadi. Per al tècnic roig-i-negre, el més important del derbi «és que sigui un gran espectacle i que les aficions es comportin». Rodri, el tècnic del Nàstic, confia en que «dins de la rivalitat hi ha d’haver una bona germandat».La sanció de tres partits privarà d’Aritz López Garai dirigir l’equip reusenc des de la banqueta. Serà Xavi Bartolo, el segon entrenador, qui el conduirà. López Garai ha restat importància a aquest fet i ha expressat que «confio plenament amb Bartolo i en com portarà el partit».Ambdós tècnics ja es van enfrontar fa uns anys quan Rodri era segon entrenador del Girona i López Garai jugava al Córdova. Inclús, han recordat un fet curiós i és que Rodri va intentar fitxar com a jugador a l’actual tècnic reusenc.L’entrenador del Nàstic ha valorat al seu rival com un equip molt competitiu, «que rentabilitza els seus gols i que té un gran desplegament». Mentre que López Garai ha reconegut la gran evolució que ha fet l’equip tarragoní des de l’inici de curs i amb l’arribada de Rodri al club. Ara «s’ha convertit en un enemic temible», afirma López Garai.Després de la victòria del Nàstic, ahir a Pamplona, l’equip té l’ànim pels núvols però «intentarem anivellar-lo», assegura López Garai. No obstant, Rodri espera que no es noti al partit, el fet que només han tingut dos dies per recuperar-se i aposta per «no confiar-se». «El partit no tindrà un clar dominador», expressa el tècnic grana.Per a l’entrenador roig-i-negre és tot un misteri el que es trobarà el diumenge, «segurament serà un partit amb pocs gols». Rodri assegura que «intentaré donar una alegria a l’afició». Els dos tècnics han volgut treure importància a la pressió d’aquest enfrontament i ambdós donaran el millor per que l’afició gaudeixi, ja que en «aquest partit no decidirà res», afirma López Garai.El Nàstic estrenarà la tercera equipació per al matx i el seu entrenador ha demanat a l’afició «que empenyi perquè serà un partit molt dur i treballat, d’alt nivell». Mentre que López Garai vol que els aficionats animin als seus jugadors «en els moments baixos i que tinguin respecte per l’afició rival». Diumenge serà una gran cita per als aficionats, on es podrà veure el millor futbol de la demarcació.